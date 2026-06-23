Kleczewską Maltę czeka rozbudowa. Przybędzie wiele atrakcji

Umowa na przebudowę podpisana, wkrótce ruszą prace. Na Kleczewskiej Malcie powstaną kolejne atrakcje dla wypoczywających, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych

W ramach tej inwestycji powstanie blisko 3 hektarowe pole do gry w disc golfa. Disc golf to jest taka dyscyplina sportowa, która troszeczkę przypomina golfa, ale nie potrzeba do niej ani piłeczek, ani kijów golfowych. Są oczywiście dołki, tylko że te dołki w polu do disc golfa przyjmują postać takich dziewięciu koszy i to są miejsca, do których musimy dotrzeć, ale nie z piłeczką golfową, tylko z takim dyskiem, który się rzuca jak frisbee - tłumaczy Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa

W ramach przebudowy powstanie plac wielofunkcyjny z nawierzchnią asfaltową, przeznaczony do organizacji koncertów, festynów, wystaw plenerowych i innych tego typu wydarzeń kulturalnych.

Kolejną atrakcją będzie park edukacyjno-rekreacyjny dla dzieci. Co ważne będzie on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ten park będzie podzielony na strefy oddziałujące na różne zmysły, na wzrok, słuch, węch, smak, dotyk oraz na ruch.Znajdą się tam rośliny zapachowe, drzewa owocowe, tężnie solankowe, zioła, ale również coś dla miłośników aktywnego spędzania czasu, czyli może bardziej wyczynowego, ponieważ będzie tam park trampolin i bardzo wiele elementów edukacyjnych - dodał Mariusz Musiałowski

Na Kleczewskiej Malcie powstanie też większy parking, sanitariaty, aneksy kuchenne. Zaplanowano też nowe nasadzenia drzew, krzewów i uporządkowanie już istniejącej zieleni.

Koszt przebudowy to ok. 22 miliony złotych. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Ze swojego budżetu gmina dołoży 400 tys. złotych. Przebudowa ma zakończyć się w maju 2027 roku.