Dziewięcioro konińskich przedsiębiorców zawalczy w konkursie "O Statuetkę Złotego Konia"

Konkurs "O Statuetkę Złotego Konia" organizowany przez Miasto Konin od lat nagradza przedsiębiorców, którzy działają na terenie miasta. W tym roku odbędzie się już 29 edycja. Z roku na rok formuła konkursu nieco się zmienia. W tym roku nowością jest zmiana w kategoriach

Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać no funkcje miasta, kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki, nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0 - mówi Piotr Korytkowski, prezydent Konina

O wyborze nominowanych zdecydowali członkowie kapituły konkursu. W tym roku zgłoszonych zostało 25 przedsiębiorstw, a nominację otrzymali (kolejność jest przypadkowa i nie decyduje o ostatecznym wyniku):

Kategoria „Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki”

LOGiT sp. z o.o.

Kupsik sp. z o.o.

Karlos OZE Karol Gauden sp. k.

Kategoria „Młody Lider Biznesu”

Franciszek Tomczak – Porando Sushi

Boris Lehr – Kremi Mi sp. z o.o.

Klaudia Multańska – Labelchem

Kategoria „Lider Inicjatyw Prozdrowotnych”

Klub Turystyki Rowerowej CIKLO Konin

Guardian Clinic sp. k.

Natubay sp. z o.o.

Ogłoszenie zwycięzców i uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas Balu Przedsiębiorców.