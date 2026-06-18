Dziewięcioro konińskich przedsiębiorców zawalczy w konkursie "O Statuetkę Złotego Konia"

Konkurs "O Statuetkę Złotego Konia" organizowany przez Miasto Konin od lat nagradza przedsiębiorców, którzy działają na terenie miasta. W tym roku odbędzie się już 29 edycja. Z roku na rok formuła konkursu nieco się zmienia. W tym roku nowością jest zmiana w kategoriach
Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać no funkcje miasta, kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki, nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0 - mówi Piotr Korytkowski, prezydent Konina
O wyborze nominowanych zdecydowali członkowie kapituły konkursu. W tym roku zgłoszonych zostało 25 przedsiębiorstw, a nominację otrzymali (kolejność jest przypadkowa i nie decyduje o ostatecznym wyniku):
Kategoria „Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki”
- LOGiT sp. z o.o.
- Kupsik sp. z o.o.
- Karlos OZE Karol Gauden sp. k.
Kategoria „Młody Lider Biznesu”
- Franciszek Tomczak – Porando Sushi
- Boris Lehr – Kremi Mi sp. z o.o.
- Klaudia Multańska – Labelchem
Kategoria „Lider Inicjatyw Prozdrowotnych”
- Klub Turystyki Rowerowej CIKLO Konin
- Guardian Clinic sp. k.
- Natubay sp. z o.o.
Ogłoszenie zwycięzców i uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas Balu Przedsiębiorców.