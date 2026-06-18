Dziewięcioro konińskich przedsiębiorców zawalczy w konkursie "O Statuetkę Złotego Konia"

Arleta Janiak
2026-06-18 10:38

Znamy już nominowanych przedsiębiorców, z których wybrany zwycięzca odbierze statuetkę Złotego Konia. Kapituła nominowała po trzy firmy z każdej kategorii.

Nominowani Statuetka Złotego Konia
Autor: Urząd Miejski w Koninie/ Facebook

Konkurs "O Statuetkę Złotego Konia" organizowany przez Miasto Konin od lat nagradza przedsiębiorców, którzy działają na terenie miasta. W tym roku odbędzie się już 29 edycja. Z roku na rok formuła konkursu nieco się zmienia. W tym roku nowością jest zmiana w kategoriach 

Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać no funkcje miasta, kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki, nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0 - mówi Piotr Korytkowski, prezydent Konina

O wyborze nominowanych zdecydowali członkowie kapituły konkursu.  W tym roku zgłoszonych zostało 25 przedsiębiorstw, a nominację otrzymali (kolejność jest przypadkowa i nie decyduje o ostatecznym wyniku):

Kategoria „Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki”

  • LOGiT sp. z o.o.
  • Kupsik sp. z o.o.
  • Karlos OZE Karol Gauden sp. k.

Kategoria „Młody Lider Biznesu”

  • Franciszek Tomczak – Porando Sushi
  • Boris Lehr – Kremi Mi sp. z o.o.
  • Klaudia Multańska – Labelchem

Kategoria „Lider Inicjatyw Prozdrowotnych”

  • Klub Turystyki Rowerowej CIKLO Konin
  • Guardian Clinic sp. k.
  • Natubay sp. z o.o.

Ogłoszenie zwycięzców i uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas Balu Przedsiębiorców.