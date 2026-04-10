Branżowe Targi Pracy już wkrótce w Koninie

Już 14 kwietnia po raz czwarty odbędą się w auli ANS Branżowe Targi Pracy organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

Mamy prawie 50 wystawców z regionu, ale również spoza, bo na przykład mamy firmy z Poznania czy Warszawy. Jest to okazja, żeby porozmawiać z nimi, ale również porozmawiać z doradcą zawodowym. Mamy trzy warsztaty z doradcą zawodowym o godzinie 10:00, 12:00 i 14:00. Oczywiście wstęp na targi jest bezpłatny dla każdego - mówiła Monika Muszyńska z Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

Podczas targów będzie można także dowiedzieć się o stażach czy praktykach jakie można odbyć w firmach w naszym regionie. Ciekawostką jest też zdobycie umiejętności napisania CV na miarę XXI wieku

W dużych firmach sztuczna inteligencja najpierw weryfikuje CV właśnie poprzez jakiś algorytm. Dlatego istotne jest, żeby przyjść i zobaczyć co trzeba wpisać w to CV, żebyśmy odpowiadali temu algorytmowi. Ale jeśli na przykład jest to mniejszy zakład, sądzę, że tutaj jednak będzie rozmowa kwalifikacyjna i tutaj możemy wygrać naszą elokwencją, naszym doświadczeniem i pokazać na co nas naprawdę stać - dodała Monika Muszyńska

Branżowe Targi Pracy zaczynają się o godzinie 9:00 i potrwają do godziny 16:00 w auli ANS przy ul. Przyjaźni 1 w Koninie.