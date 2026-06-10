2 liga znów dla Sokoła Kleczew

"Panie Prezesie melduję wykonanie zadania" - tak podczas pomeczowej konferencji prasowej powiedział trener Sokoła Kleczew Tomasz Pozorski. To był mecz o wszystko - jak napisał na swoim klubowym profilu Sokół Kleczew. Tym bardziej, że pierwszy z meczy rozgrywanych w ramach baraży zakończył się nie po myśli Kleczewian 1:0 dla rywala Górnika Polkowice. Wtorkowy mecz rozgrywany na własnym boisku zakończył się wygraną Sokoła Kleczew 4:1

Uważam, że spełniliśmy zadanie, dokonaliśmy rzeczy, wręcz powiedziałbym, w mojej ocenie niewiarygodnej. Jestem niesamowicie szczęśliwy, dumny z piłkarzy, że się podnieśli, że pokazali dzisiaj prawdziwe swoje oblicze, prawdziwą swoją twarz, bo to jest bardzo trudne, kiedy jedziesz z pełnym przekonaniem na boisko zespołu trzecioligowego, 15 minut kontrolujesz mecz, następnie coś się nie układa po twojej myśli i wracają demony porażek tych ligowych, drugoligowych i trzeba było się bardzo szybko z tego otrząsnąć - powiedział Tomasz Pozorski, trener Sokoła Kleczew

Po przegraniu pierwszego z dwumeczu z Górnikiem Polkowice, Sokół Kleczew musiał wygrać mecz w Kleczewie co najmniej różnicą jednej bramki. Kluczowe rozstrzygnięcia zapadły w drugiej połowie meczu, kiedy to Dawid Retlewski zdobył pierwszą bramkę. W ciągu zaledwie sześciu minut Daniel Dudziński zmienił wynik meczu na 2:0. W 88. minucie Oskar Leopold z Górnika Polkowice strzelił na 2:1 co wymusiło rozegranie dogrywki. W dogrywce Maciej Śliwa 2 karnymi przypieczętował wygraną Sokoła Kleczew 4:1

Jest to pewien rodzaj takiego małego lub wielkiego nawet cudu, to co się wydarzyło, no i rodzi dalej kolejne pytania. Czy jesteśmy w stanie bez kolejnego sponsora, który wejdzie z określonym kapitałem żeby nam tutaj pomóc organizacyjnie. No to są rzeczy, które są poza mną, ale to są pytania, które sobie należy już w tym momencie zadać, bo Sokół Kleczew sportowo dźwignął temat drugoligowy - dodał Tomasz Pozorski

Teraz przed Sokołem Kleczew czas krótkiego odpoczynku, ale i ważnych decyzji. W ciągu najbliższych tygodni najprawdopodobniej poznamy odpowiedź na podstawowe pytanie: Czy Tomasz Pozorski będzie nadal trenerem Sokoła Kleczew - o czym będziemy informować.