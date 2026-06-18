100 lat dzielnicowych w wielkopolsce świętował Konin

Emilia Czerniejewska
2026-06-18 17:12

Służba dzielnicowego od lat stanowi fundament policyjnej pracy w środowisku lokalnym. To policjanci pierwszego kontaktu – najbliżej mieszkańców, ich codziennych spraw, problemów i potrzeb. Ich zadaniem jest nie tylko reagowanie na zgłoszenia, ale przede wszystkim prowadzenie działań profilaktycznych, budowanie relacji społecznych oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach.

policja
Autor: Archiwum prywatne

44 dzielnicowych, pracuje w mieście i powiecie konińskim. 100-lecie dzielnicowych w wielkopolsce, to okazja do pokazania, tych wzorowych policjantów. Przykładem są syn i ojciec, Dawid i Błażej Borowiec, którzy razem są dzielnicowymi w Golinie.

Wzajemnie się uzupełniamy w swojej pracy.

Podejście mamy z empatią, z uśmiechem na twarzy do mieszkańców. Jak oni są zadowoleni, to i my jesteśmy zadowoleni.

Pan Błażej jest dzielnicowym z najdłuższym stażem w konińskiej komendzie. Jako policjant pracuje ponad 38 lat i jak zapewnia, na emeryturę się na razie nie wybiera.