100 lat dzielnicowych w wielkopolsce świętował Konin

44 dzielnicowych, pracuje w mieście i powiecie konińskim. 100-lecie dzielnicowych w wielkopolsce, to okazja do pokazania, tych wzorowych policjantów. Przykładem są syn i ojciec, Dawid i Błażej Borowiec, którzy razem są dzielnicowymi w Golinie.

Wzajemnie się uzupełniamy w swojej pracy.

Podejście mamy z empatią, z uśmiechem na twarzy do mieszkańców. Jak oni są zadowoleni, to i my jesteśmy zadowoleni.

Pan Błażej jest dzielnicowym z najdłuższym stażem w konińskiej komendzie. Jako policjant pracuje ponad 38 lat i jak zapewnia, na emeryturę się na razie nie wybiera.