Tysiące osób znów zrobiły krok dla zdrowia. Za nami szósta edycja wyzwania Healthy Cities

Do tegorocznej edycji Healthy Cities dołączyło 23 351 osób reprezentujących 158 aktywnie uczestniczących w wyzwaniu miast oraz 191 firm z całej Polski. Przez cały czerwiec uczestnicy wspólnie wykonali 5,5 mld kroków, udowadniając, że nawet niewielka codzienna aktywność może mieć ogromną siłę, gdy podejmują ją tysiące ludzi. Osiągnięta wspólnie liczba kroków przekłada się na dystans 4,4 mln km, co odpowiada 110 okrążeniom Ziemi, niemal 6 podróżom na Księżyc i z powrotem oraz ponad 104 tys. maratonów.

Najaktywniejszymi miastami tegorocznej edycji zostały Jaworzno, Leszno i Oława. Wśród firm zwyciężyły ART-COM Sp. z o.o. (w kategorii do 500 pracowników), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (w kategorii 501-5000 pracowników) oraz Solidarność w VW Poznań (powyżej 5000 pracowników), udowadniając, że wspólne dbanie o zdrowie i środowisko staje się elementem kultury organizacyjnej.

– Wyzwanie Healthy Cities pokazuje, że zdrowy styl życia nie zaczyna się od wielkich postanowień, ale od prostych decyzji podejmowanych każdego dnia. Każdy spacer, wejście po schodach czy przejazd rowerem to inwestycja we własne zdrowie, a jednocześnie sygnał, że chcemy żyć w bardziej przyjaznych i zielonych miastach. Cieszy nas, że już po raz szósty tysiące osób podjęły to wyzwanie razem z nami, udowadniając, że dbanie o zdrowie idzie w parze z troską o środowisko – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Zdrowe nawyki buduje się krok po kroku

Tegoroczna edycja Healthy Cities została oparta na czterech tygodniach tematycznych, które pokazywały uczestnikom różne oblicza aktywności fizycznej i zachęcały do budowania zdrowych nawyków na co dzień.

Wszystko rozpoczęło się od Aktywnej Czerwcówki, organizowanej wspólnie z Fundacją parkrun Polska. Przez cały czerwiec w 6 miastach odbywały się wspólne wydarzenia parkrun i Healthy Cities, w których wzięło udział łącznie 1006 osób. Jednocześnie do aplikacji mobilnej Healthy Cities Polska włączone zostały wszystkie miejsca, w których co sobotę odbywa się parkrun – łącznie 109 lokalizacji. Dzięki temu uczestnicy cotygodniowych spotkań biegowo-spacerowych mogli dołączyć do wyzwania i zdrowej rywalizacji. Pierwsze wydarzenie odbyło się w Warszawie na Polu Mokotowskim i poprowadziła je lekkoatletka i olimpijka – Anastazja Kuś.

W drugim tygodniu Healthy Cities uczestnicy, dzięki współpracy z Nextbike, przesiadali się na rowery. W tym czasie trwał także rajd rekordzisty Polski – Sebastiana Nowackiego – Ekstremalnego Rowerzysty, który odwiedził miasta uczestniczące w wyzwaniu, pokonując blisko 1700 kilometrów w 6 dni. Rowerowy Tydzień zakończył się w sobotę 13 czerwca wspólnym spacerem po parku Łazienki Królewskie w Warszawie.

Wyzwanie Healthy Cities przypomniało również, że aktywność fizyczna to nie tylko korzyści dla ciała. Tydzień poświęcony dobrostanowi psychicznemu był okazją do rozmowy o wpływie ruchu na redukcję stresu, poprawę koncentracji i codzienne samopoczucie. Podczas dedykowanego webinaru z psychologiem Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia uczestnicy byli motywowani do ruchu, bo nawet krótki spacer może być ważnym elementem dbania o zdrowie psychiczne.

Finał wyzwania nie oznaczał końca aktywności. Ostatni tydzień był zachętą do utrwalania zdrowych nawyków i udowodnił, że największą wartość mają nie jednorazowe zrywy, ale regularność i konsekwencja. Aby ułatwić uczestnikom utrzymanie zdrowych nawyków także po zakończeniu wyzwania, Grupa LUX MED przygotowała bezpłatny e-book „Od wyzwania do nawyku”. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące budowania trwałych nawyków, komentarze eksperckie oraz proste rozwiązania, które pomagają zamienić codzienną aktywność w naturalny element stylu życia.

– W tym roku chcieliśmy pokazać, że aktywność fizyczna może być naturalnym elementem codzienności i przybierać wiele różnych form. Dlatego obok wyzwania krokowego zaprosiliśmy uczestników do wspólnych wydarzeń, jazdy na rowerze, rozmowy o zdrowiu psychicznym i budowania nawyków, które zostaną z nimi na dłużej. Healthy Cities to nie tylko czerwcowe wyzwanie – to inspiracja do trwałej zmiany stylu życia i wspólnego dbania o nasze otoczenie – mówi Łukasz Niewola, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie LUX MED.

Zazielenianie miast jako nagroda za wspólną aktywność

Healthy Cities od początku opiera się na przekonaniu, że nie ma zdrowego człowieka bez zdrowego środowiska. Dlatego wysiłek uczestników przekłada się nie tylko na budowanie zdrowych nawyków, ale również na konkretne działania prośrodowiskowe.

Dzięki zaangażowaniu uczestników trzy pierwsze miasta otrzymają odpowiednio 50, 30 i 20 tys. złotych na realizację projektów zazieleniania i rewitalizacji terenów zielonych. To lokalne samorządy najlepiej wiedzą, czego potrzebują ich mieszkańcy, dlatego same zdecydują gdzie powstaną zielone skwery i nasadzenia, które sfinansuje Grupa LUX MED. Działania rewitalizacyjne zrealizowane zostaną także w miastach wskazanych przez trzy zwycięskie firmy – w każdej z trzech kategorii wielkości. Dzięki temu powstaną 3 projekty zielonej infrastruktury, każdy o wartości 30 tys. zł. Następnie zwycięskie zespoły firmowe obejmą te tereny patronatem.

Ponadto Grupa LUX MED po raz kolejny wesprze Łazienki Królewskie, finansując nowe nasadzenia drzew i prace konserwatorskie nad starodrzewiem. W ramach 6. edycji wyzwania Healthy Cities, kontynuowana jest także współpraca z UNEP/GRID-Warszawa, w ramach Programu Re:Generacja, dzięki której zrealizowane zostaną działania ochronne na torfowiskach w Kampinoskim Parku Narodowym.

Sześć edycji wspólnego działania

W ciągu sześciu edycji do wyzwania Healthy Cities dołączyło blisko 80 tys. osób, które wspólnie wykonały ponad 14,5 mld kroków. Efektem ich aktywności są kolejne miejskie inicjatywy prośrodowiskowe, z których korzystają lokalne społeczności. Jest to najlepszy dowód na to, że nawet najmniejszy krok może prowadzić do dużej zmiany.

Więcej szczegółów dotyczących wyzwania Healthy Cities można znaleźć na stronie: https://www.luxmed.pl/o-nas/dzialania-spoleczne/healthy-cities.

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