Można je pomylić z drogimi klejnotami. Te niezwykłe kamienie występują w Polsce

Można je pomylić z drogimi klejnotami. Takie skarby kryje polska ziemia

Polska może nie kojarzyć się z kopalniami rubinów, szafirów i diamentów, ale nasza ziemia skrywa wiele minerałów oraz kamieni ozdobnych o niezwykłych kolorach i wzorach. Wśród nich znajdują się okazy cenione przez jubilerów, kolekcjonerów i miłośników naturalnych dekoracji. Najbardziej rozpoznawalny jest oczywiście bursztyn bałtycki. Nie jest jednak jedynym skarbem, którym możemy się pochwalić. Na Dolnym Śląsku występują między innymi agaty, chryzoprazy i rozmaite odmiany kwarcu, natomiast województwo świętokrzyskie słynie z krzemienia pasiastego.

Okazją, aby przyjrzeć się im bliżej, jest obchodzony 6 października Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności. Święto zostało ustanowione przez UNESCO, aby przypominać, że nieożywiona część przyrody – skały, minerały, skamieniałości, gleby i ukształtowanie terenu – również zasługuje na poznanie i ochronę.

Bursztyn bałtycki – złoto polskiego wybrzeża

Bursztyn nie jest minerałem, lecz skamieniałą żywicą pradawnych drzew. Najczęściej kojarzymy go z ciepłym, miodowym kolorem, ale może przybierać również odcienie cytrynowe, czerwone, mlecznobiałe, brunatne, a nawet niemal czarne. W bryłkach zdarzają się inkluzje, czyli fragmenty roślin albo drobne organizmy, które zostały uwięzione w żywicy przed milionami lat. Takie okazy są szczególnie cenione przez kolekcjonerów. Bursztynu poszukuje się przede wszystkim na bałtyckich plażach. Największe szanse na znalezienie drobnych bryłek pojawiają się po sztormach, kiedy morze wyrzuca na brzeg wodorosty, drewno i inne lekkie materiały.

Agaty z Dolnego Śląska zachwycają dopiero po przecięciu

Niepozorna bryła znaleziona wśród skał może skrywać fantazyjne pasy, kręgi i barwne smugi. Właśnie z takich wzorów słyną agaty, czyli odmiany chalcedonu.Polskie agaty występują przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Szczególnie dobrze znane są okazy z rejonu Gór Kaczawskich i okolic Nowego Kościoła. Mogą mieć odcienie czerwieni, pomarańczu, brązu, szarości oraz bieli. Ich prawdziwe piękno staje się widoczne po przecięciu i wypolerowaniu kamienia. Każdy agat ma niepowtarzalny układ warstw. Dzięki temu przecięta bryła przypomina niewielki abstrakcyjny obraz namalowany przez naturę.

Krzemień pasiasty – polski kamień o wyjątkowym wzorze

Krzemień pasiasty rozpoznaje się po charakterystycznych, układających się warstwowo smugach. Szare, kremowe, brązowe i niemal czarne linie mogą przypominać fale, słoje drewna albo odcisk palca. Kamień jest mocno związany z ziemią świętokrzyską. Już w czasach prehistorycznych wykonywano z niego narzędzia, natomiast współcześnie wykorzystuje się go przede wszystkim w biżuterii i przedmiotach dekoracyjnych.

Dobrze wypolerowany krzemień pasiasty prezentuje się bardzo elegancko. Jego wzór jest na tyle charakterystyczny, że trudno pomylić go z innymi kamieniami ozdobnymi. Państwowy Instytut Geologiczny zwraca uwagę, że wykonana z niego biżuteria zdobyła popularność również poza Polską.

Chryzopraz – zielony skarb Dolnego Śląska

Chryzopraz jest zieloną odmianą chalcedonu. Jego barwa może być delikatna i jabłkowa albo intensywna, niemal szmaragdowa. Najbardziej efektowne okazy są lekko przeświecające i mają równomierny kolor. Jednym z najbardziej znanych polskich obszarów jego występowania jest masyw Szklar na Dolnym Śląsku. Tamtejsza mineralizacja chryzoprazowa jest związana ze zwietrzeliną serpentynitową. W tej samej okolicy występują również opale i inne odmiany chalcedonu. Po oszlifowaniu chryzopraz może przypominać znacznie droższe zielone kamienie. Stosuje się go w pierścionkach, zawieszkach, kolczykach i ozdobnych broszach.

Ametyst – fioletowa odmiana kwarcu

Ametyst zawdzięcza popularność swojej barwie. Może być jasnoliliowy, lawendowy albo intensywnie fioletowy. Najbardziej charakterystyczne są skupiska zakończone połyskującymi kryształami. W Polsce ametysty spotyka się głównie na Dolnym Śląsku. Nie każdy znaleziony okaz ma jubilerską jakość, ale nawet niewielkie skupiska kryształów potrafią prezentować się bardzo dekoracyjnie. Ametyst jest odmianą kwarcu. Za jego kolor odpowiadają domieszki oraz naturalne procesy zachodzące w skale.

Kryształ górski wygląda jak kawałek lodu

Kryształ górski to przezroczysta, bezbarwna odmiana kwarcu. Najpiękniejsze okazy tworzą regularne słupki zakończone charakterystycznymi ścianami. Niektóre są niemal idealnie przejrzyste, inne zawierają pęknięcia, zamglenia i drobne inkluzje. W Polsce kryształy kwarcu występują przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju. Nawet niewielkie okazy pięknie załamują światło i wyglądają jak fragmenty lodu, które nigdy się nie roztopią.

Kwarc dymny – kryształ w ciemniejszym wydaniu

Kwarc dymny ma kolor od jasnobrązowego po bardzo ciemny, niemal czarny. Pod światło można dostrzec jego częściową przejrzystość oraz wewnętrzne spękania.Podobnie jak kryształ górski i ametyst jest odmianą kwarcu. Występuje między innymi w Sudetach, gdzie spotykane są różne formy i kolory tego minerału. Ciemne kryształy świetnie prezentują się zarówno w kolekcjach, jak i w nowoczesnej biżuterii. Ich stonowana barwa sprawia, że wyglądają bardziej surowo niż fioletowe ametysty czy zielone chryzoprazy.

Czy kamienie można zbierać samodzielnie?

Znalezienie efektownego okazu może zamienić zwykły spacer w małą wyprawę odkrywczą. Nie oznacza to jednak, że kamienie i minerały wolno zabierać z każdego miejsca. Nie należy pozyskiwać okazów na terenach chronionych, w rezerwatach ani na prywatnych gruntach bez zgody właściciela. Niebezpieczne i niedozwolone może być również wchodzenie do czynnych oraz nieczynnych wyrobisk. Najbezpieczniej korzystać z legalnie organizowanych giełd, warsztatów i wycieczek geologicznych.

Georóżnorodność obejmuje znacznie więcej niż kolekcjonerskie kamienie. To także skały, gleby, skamieniałości, rzeki, jeziora i formy krajobrazu, które opowiadają historię Ziemi. W Polsce udokumentowano około 14 tysięcy złóż różnych kopalin, co dobrze pokazuje, jak bogate i zróżnicowane jest geologiczne podłoże naszego kraju.

Galeria: Polska ziemia skrywa prawdziwe cuda. Te kamienie zachwycają kolorami i wzorami

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