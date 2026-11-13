Sposób na sierść psa na ubraniach. Wystarczy wrzucić dwie kulki do bębna pralki

Skuteczny sposób na sierść psa i kota na ubraniach

Każdy posiadacz czworonoga doskonale zna problem wszędobylskich kłaczków pozostawianych przez pupila. Zwierzęce włoski osadzają się nie tylko na odzieży, ale również na pościeli, kocach, kanapach, dywanach, a nawet na firankach. Właściciele psów oraz kotów nieustannie szukają skutecznych metod na pozbycie się tego uciążliwego problemu z domowych tekstyliów. Najczęściej sięgają po klejącą rolkę do ręcznego czyszczenia materiałów, natomiast dywany traktują odkurzaczem ze specjalną szczotką. Najwygodniejszym rozwiązaniem dla ubrań oraz innych tkanin wydaje się wrzucenie ich do pralki w nadziei, że woda sama wypłucze zabrudzenia. Niestety, po zakończeniu cyklu z bębna często wyjmujemy odzież wciąż mocno oblepioną kłaczkami. Sytuację diametralnie zmienia wrzucenie do prania specjalnych piłeczek zbierających sierść, które błyskawicznie eliminują ten kłopot.

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Kulki do prania zbierające sierść z ubrań w pralce

Skuteczne pozbycie się zwierzęcych kłaczków z odzieży oraz domowych tkanin w trakcie prania wymaga spełnienia jednego warunku. Razem z brudnymi rzeczami trzeba włożyć do bębna pralki dwie specjalne piłeczki, które podczas pracy urządzenia wyłapią wszystkie drobinki. Takie wielorazowe kulki do prania, określane często jako antykłaczki, to praktyczne akcesoria oczyszczające materiały z sierści, ludzkich włosów oraz nitek. Dzięki ich zastosowaniu po zakończeniu programu wyjmujemy z urządzenia całkowicie czystą odzież.

Domowy sposób na usunięcie sierści z koca za pomocą octu

Specjalnego traktowania wymagają również grubsze domowe tekstylia, takie jak koce, do których wyjątkowo łatwo przywierają zwierzęce włoski. W tym przypadku doskonale sprawdza się zwykły ocet, pełniący funkcję środka zmiękczającego. Rozluźnione pod jego wpływem włókna materiału znacznie łatwiej uwalniają wbitą w nie sierść na etapie płukania oraz wirowania. Zastosowanie tej metody przynosi również dodatkową korzyść na przyszłość. Regularne dodawanie octu do prania koca skutecznie zapobiega ponownemu przyczepianiu się kłaczków do tkaniny. Cała procedura jest bardzo prosta i nie wymaga zmiany nawyków. Należy jedynie wlać pół szklanki octu do szuflady pralki w miejsce przeznaczone na płyn do płukania, a następnie uruchomić standardowy program piorący.