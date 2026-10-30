Co kupić facetowi na święta – 10 pomysłów

Prezent na święta dla faceta – dlaczego tak trudno go wybrać?

Nie oszukujmy się, mężczyźni niezbyt często mówią o tym, czego potrzebują. Nie oznacza to jednak, że kolejny rok z rzędu zadowoli ich kolejna para skarpet albo kubek ze śmiesznym napisem. Święta to wyjątkowy czas, dlatego każda z nas chce podarować swojemu ukochanemu coś użytecznego, jak i wyjątkowego, co wywoła uśmiech na jego twarzy.

Jeśli Twój facet nie ułatwia Ci zadania mówiąc, co chciałby dostać w tym roku pod choinkę, pora zostać prezentowym detektywem! Może w trakcie Waszych rozmów wspomniał o tym, że musi zmienić kosmetyki po goleniu albo przeszkadza mu przesuszona skóra? A może napomknął coś o nowych perfumach lub testował konkretny zapach podczas Waszego ostatniego wypadu do perfumerii? Najlepsze pomysły na prezenty pojawiają się w najmniej spodziewanym momencie, dlatego miej oczy i uszy szeroko otwarte.

Jak wybrać idealny prezent na święta dla faceta?

Przedświąteczna gorączka i atrakcyjne przeceny mogą sprawić, że znacznie trudniej będzie podjąć decyzję o idealnym podarunku. Dlatego, aby Twój ukochany naprawdę ucieszył się z Twojej niespodzianki, pamiętaj, aby:

stawiać na jakość, nie ilość – jeden prezent bardzo dobrej jakości to znacznie lepsze rozwiązanie niż kilka miłych, ale niepraktycznych produktów;

zadbać o detale – eleganckie pudełko, wstążka lub kokarda w świątecznym odcieniu… to mit, że faceci nie przywiązują wagi do szczegółów!

dopasować prezent do jego potrzeb i stylu życia – jeśli Twój facet na codzienną pielęgnację poświęca kilka minut, rozbudowana i wieloetapowa rutyna pielęgnacyjna na pewno go nie ucieszy. Kieruj się jego potrzebami, a to, co aktualnie jest modne, niech pozostanie inspiracją.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

10 pomysłów na świąteczny prezent dla Twojego faceta

Sprawdź, jakie produkty z oferty perfumerii Sephora będą idealnym wyborem pod choinkę dla Twojego ukochanego!

Clarins Men Hydration set to zestaw stworzony dla wszystkich mężczyzn, którzy pragną maksimum komfortu w minimum czasu. Zawiera Żel-piankę do mycia twarzy Clarins Men Active Face Wash w formacie pełnowymiarowym, pełnowymiarowy Super Hydrating Balm, Super Hydrating Balm w formacie podróżnym oraz Double Serum Light w wersji mini. Produkty te zapewniają działanie przeciwstarzeniowe, niewidoczne wykończenie oraz promienną skórę.

Dla mężczyzn lubiących pachnieć wyjątkowo i przyciągająco, proponujemy bestseller marki Dior, Sauvage Elixir. To innowacyjna formuła i niepowtarzalna esencja świeżych, drzewnych i korzennych nut zapachowych zamknięta w wyjątkowym, unikatowym flakonie.

Jeśli Twój partner preferuje bardziej otulające i przyprawowe kompozycje, podaruj mu Stronger With You Intensely Xmas Set od Giorgio Armani. To kompozycja łącząca ciepłe, korzenne, aromatyczne i waniliowe nuty.

Mamy także propozycję dla sympatyków marki Yves Saint Laurent: MYSLF – wodę perfumowaną. Zestaw zawiera perfumy o pojemności standardowej 60 ml oraz podróżny format 10 ml, by Twój partner mógł mieć swój signature scent zawsze przy sobie.

Idealnym wyborem na prezent dla mężczyzny ceniącego sobie głębię zapachu i niewymuszoną elegancję będzie Prada Paradigme. Zestaw zawiera wodę perfumowaną o pojemności 100 ml i praktyczną miniaturkę o pojemności 10 ml.

Mamy także coś dla fanów marki Jose Eisenberg: Classic Line Set. Wiemy, że wielu mężczyzn nie przepada za rozbudowaną i wieloetapową pielęgnacją, dlatego dla fanów minimalizmu mamy zestaw Kiehl’s Ultrafacial Hydration.

Męska pielęgnacja wcale nie musi być nudna! Rituals Homme – mały zestaw podarunkowy zawiera wszystkie niezbędniki dla mężczyzny. Dezodorant Sport Anti-Perspirant Spray, piankę pod prysznic w żelu Rituals Homme Shower Foam, żel do oczyszczania twarzy Homme Mild Face Cleanser oraz balsam do ciała Sport Anti-Dryness Body Lotion. Wszystkie produkty znajdują się w wygodnym formacie podróżnym i posiadają wyjątkową, aromatyczną i orzeźwiającą kompozycję zapachową cedru i mięty pieprzowej.

Sympatykom orientalnych i korzennych kompozycji polecamy ponadczasowy klasyk od marki Rabanne Fragrances, Rabanne – zestaw świąteczny woda toaletowa + dezodorant + travel spray w eleganckim, złotym opakowaniu. Mamy także zestaw upominkowy dla fanów marki Tom Ford: Tom Ford Signature Ombré Leather Set. To wyjątkowa i ponadczasowa kompozycja, która zredefiniowała nutę skóry w perfumach.

Materiał sponsorowany