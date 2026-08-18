Jak myć włosy prawidłowo? Poradnik

Dlaczego prawidłowe mycie włosów jest istotne?

Mycie włosów ma wpływ nie tylko na ich wygląd, ale i kondycję. Jeśli zauważyłaś, że Twoje pasma już na drugi dzień po umyciu wyglądają na oklapnięte, przetłuszczone, pozbawione objętości i nieświeże, przyczyna może leżeć w sposobie, w jaki myjesz włosy.

Obszarem, któremu należy poświęcić najwięcej uwagi wbrew pozorom nie są same włosy, a… skóra głowy. Pomyśl o niej jak o przedłużeniu skóry twarzy, która również potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, oczyszczenia czy usunięcia nadmiaru sebum. Dokładnie oczyszczona skóra głowy = pełne objętości, sprężyste i odbite od nasady włosy.

Co zapewnia prawidłowe mycie włosów?

usunięcie nadmiaru sebum, martwych komórek naskórka, zanieczyszczeń i resztek kosmetyków;

zapewnienie skórze głowy niezbędnego komfortu;

nawilżenie, redukcja podrażnień skóry głowy;

przygotowanie włosów do kolejnych etapów pielęgnacji;

dotlenienie skóry głowy i poprawa mikrokrążenia (lepsza wchłanialność składników aktywnych).

Jak często myć włosy?

Skóra głowy każdej z nas jest inna, przetłuszcza się w innym tempie, dlatego częstotliwość mycia powinna być dostosowana do Twoich potrzeb. Dla niektórych optymalne okaże się mycie co 3-4 dni, podczas gdy inne osoby będą myć włosy częściej.

Nie ma przeciwwskazań do tego, abyś myła włosy codziennie, szczególnie jeśli Twoja skóra głowy intensywnie się przetłuszcza. To mit, że codzienne mycie włosów przyspiesza ich przetłuszczanie – obecnie bez najmniejszego problemu znajdziesz szampony o delikatnej formule, która skutecznie oczyszcza skórę głowy, ale nie narusza jej warstwy ochronnej ani nie powoduje przesuszenia włosów.

Jak myć włosy – najważniejsze wskazówki

Choć to czynność, którą wykonujesz niemal automatycznie, możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z drobnych pomyłek, które ostatecznie mają wpływ na wygląd i kondycję Twoich pasm. Poniżej znajdziesz praktyczną checklistę, dzięki której żaden z kroków nie umknie Twojej uwadze.

Krok 1 – wybierz właściwy szampon

Pamiętaj, aby formuła szamponu była przede wszystkim dopasowana do potrzeb Twojej skóry głowy. Jeśli jest sucha, wybierz szampon nawilżający, jeśli skłonna do podrażnień i często swędzi, sięgnij po łagodzący, jeśli nadmiernie się przetłuszcza a Twoim włosom brakuje objętości, sprawdź formułę normalizującą i oczyszczającą.

Krok 2 – rozczesz włosy przed umyciem

Rozczesanie włosów przed umyciem umożliwi usunięcie zanieczyszczeń, co znacznie ułatwi ich mycie i dalsze rozczesywanie. Uwaga! Jeśli jesteś posiadaczką kręconych włosów, rozczesz je „na mokro” po nałożeniu odżywki. Zapobiegnie to ich uszkodzeniom i zniweluje puszenie.

Krok 3 – dokładnie zwilż włosy wodą

Zanim zaaplikujesz szampon, upewnij się, że cała powierzchnia skóry głowy oraz włosy są wilgotne. Formuła szamponu potrzebuje dużej ilości wody, aby mogła powstać piana, kluczowa w procesie oczyszczania włosów.

Krok 4 – zaaplikuj szampon

Większa porcja szamponu nie sprawi, że Twoje włosy będą lepiej oczyszczone, wręcz przeciwnie, może sprawiać trudności w dokładnym spłukaniu. Ilość szamponu powinna być proporcjonalna do długości Twoich włosów.

Krok 5 – dokładnie umyj skórę głowy

Po nałożeniu szamponu skup się na oczyszczeniu skóry głowy. To właśnie na niej zbiera się najwięcej sebum, resztek kosmetyków i złuszczonych komórek naskórka. Szczególną uwagę zwróć na linię włosów na czole, potylicę i obszar za uszami.

Możesz wykonać także delikatny masaż, który zniweluje napięcie i poprawi mikrokrążenie. Następnie powstałą pianę przeciągnij po całej długości włosów – to wystarczy, aby je oczyścić. Unikaj drapania i szorowania – może to doprowadzić do podrażnień i zwiększyć łamliwość włosów.

Mycie wykonaj 2-krotnie, szczególnie jeśli na co dzień korzystasz z wielu kosmetyków do stylizacji lub masz przetłuszczającą się skórę głowy.

Krok 6 – dokładnie spłucz włosy

Do mycia włosów używaj ciepłej lub letniej wody (zbyt gorąca może podrażnić skórę głowy i uszkodzić włosy). Spłukiwanie rozpocznij od głowy, a następnie stopniowo kieruj się ku końcówkom. Upewnij się, że na włosach i skórze głowy nie pozostały resztki piany.

Krok 7 – delikatnie osusz włosy

Po spłukaniu piany delikatnie odsącz nadmiar wody z włosów. Unikaj pocierania i wykręcania – mokre włosy są znacznie bardziej podatne na uszkodzenia. Następnie delikatnie owiń włosy miękkim ręcznikiem wykonanym z bawełny, mikrofibry lub muślinu.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Jak myć włosy – wybierz odpowiedni szampon

Jeśli Twoje włosy lub skóra głowy potrzebują intensywnego nawilżenia, sięgnij po Honey Gloss Ceramide Therapy – szampon nawilżający marki Gisou. Jego formuła, wzbogacona w fermentowany miód Mirsalehi, ceramidy i kwasy AHA głęboko oczyszcza i nawilża włosy, pozostawiając je mocniejsze i bardziej lśniące.

Chcesz zadbać o właściwą ochronę włosów poddawanych koloryzacji? Sięgnij po Metal Detox szampon L'Oréal Professionnel. To profesjonalny szampon zabezpieczający włosy, do stosowania po każdym zabiegu koloryzacji lub dekoloryzacji. Jego formuła chroni włosy przed nagromadzeniem zanieczyszczeń, które utrudniają procesy koloryzacji i dekoloryzacji.

Zniszczonym i potrzebującym regeneracji włosom kręconym polecamy The Kure – szampon odbudowująco-regenerujący do włosów zniszczonych od Amika. Jego formuła delikatnie oczyszcza, regeneruje, wzmacnia i dogłębnie nawilża włosy. Innym, równie dobrym wyborem dla fal i loków będzie Living Proof No Frizz Shampoo – szampon przeciwko puszeniu się włosów. Łagodnie oczyszcza i wygładza włosy, jednocześnie zapewniając długotrwałą ochronę przed wilgocią.

Szampon do włosów Abeille Royale Revitalising & Fortifying Care Shampoo marki Guerlain to optymalne rozwiązanie, jeśli chcesz zachować witalność oraz młodość swoich włosów i skóry głowy na dłużej. Formuła delikatnie oczyszcza i rewitalizuje skórę głowy oraz wzmacnia włókna włosów dodając im blasku i objętości.

Włosom cienkim i osłabionym rekomendujemy Nutritive Kąpiel Odżywczą do włosów cienkich i normalnych marki Kérastase. To proteinowy szampon o łagodnej formule, który głęboko oczyszcza włosy suche, przywraca im objętość i połysk, jednocześnie poprawiając ich nawilżenie i nadając im miękkość. Jeśli Twoje włosy są nie tylko osłabione, ale i suche, sprawdź Szampon z wyciągiem z migdałów i olejem lnianym do włosów suchych greckiej marki Korres. Jego formuła odbudowuje suche włosy, ułatwiając ich stylizację.

Jeśli zależy Ci na dogłębnym oczyszczeniu włosów, wypróbuj Detox Shampoo – szampon detoksykujący marki Ouai. Jego formuła dogłębnie oczyszcza włosy z nadmiaru sebum oraz zanieczyszczeń, usuwa pozostałości produktów do stylizacji lub odkładające się na włosach pozostałości twardej wody. Pozostawia włosy idealnie czyste i odświeżone.

Aby oczyścić skórę głowy, odbić włosy od nasady i zwiększyć ich objętość, sprawdź Amplify Cleanser – szampon zwiększający objętość do włosów cienkich od Authentic Beauty Concept. Jego delikatna formuła łagodnie usuwa zanieczyszczenia oraz osady, pozostawiając włosy łatwymi do ułożenia, widocznie gęstszymi i pełnymi naturalnego blasku.

Jeśli pielęgnacja w stylu zero waste jest Ci bliska, wybierz superpieniący szampon w kostce od Sephora Collection. Jego formuła jest odpowiednia do każdego typu włosów, delikatnie oczyszcza skórę głowy, pozostawiając włosy jedwabiste, lśniące i delikatnie pachnące.

Akcesoria, po które warto sięgnąć w trakcie mycia włosów to:

Hair Wrap Satin Red – satynowy czerwony turban do włosów Glov;

Ręcznik do włosów z mikrofibry szybkoschnący Sephora Collection;

Szczotka do masażu skóry głowy Sephora Collection;

The Comb Out – grzebień do włosów GHD;

The Ultimate Detangler Rosebud – szczotka do rozplątywania włosów Tangle Teezer.

Materiał sponsorowany