INGLOT wraca z salonem do Westfield Mokotów

Nowy salon w Westfield Mokotów to kolejny etap konsekwentnie realizowanej transformacji sieci sprzedaży marki. Przestrzeń została zaprojektowana zgodnie z globalnym konceptem INGLOT, który redefiniuje doświadczenie zakupowe, łącząc nowoczesny design z funkcjonalnością i komfortem. We wnętrzu dominują jasne, naturalne materiały, obłe formy oraz czytelna ekspozycja produktów, zachęcająca do swobodnego odkrywania oferty marki.

Nowoczesna przestrzeń i eksperckie doradztwo

Nowy koncept INGLOT to nie tylko odświeżona estetyka, ale również przemyślana ścieżka zakupowa. Klienci mogą samodzielnie testować kosmetyki, korzystać z intuicyjnej ekspozycji oraz liczyć na wsparcie profesjonalnych makijażystów, którzy pomogą dobrać odpowiednie produkty i odcienie.

Salon został zaprojektowany z myślą o jeszcze bardziej komfortowym doświadczeniu zakupowym, odpowiadającym na potrzeby współczesnych klientów.

INGLOT rozwija sieć salonów w nowym koncepcie

Otwarcie salonu w Westfield Mokotów wpisuje się w długofalową strategię rozwoju marki, zakładającą sukcesywne wdrażanie nowego konceptu retailowego zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Po realizacjach m.in. w Krakowie, Łodzi, Grecji, Kuwejcie czy Gwatemali, Warszawa jest kolejnym miejscem, w którym klienci mogą poznać nową odsłonę salonów INGLOT.

11 lipca - dzień dla klientów

Z okazji otwarcia marka zaprasza klientów na specjalne wydarzenie, które odbędzie się 11 lipca, w godzinach 12:00–20:00.

Na odwiedzających czekać będą m.in.: kawa bądź ube latte, oprawa muzyczna DJ-a, a także prezenty do zakupów i specjalne oferty przygotowane z partnerami wydarzenia, w tym z marką LEBRAND.

To doskonała okazja, by odwiedzić nowy salon, odkryć najnowsze produkty marki i spędzić letnie popołudnie w wyjątkowej atmosferze.

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INGLOT to polska marka kosmetyków założona przez Wojciecha Inglota w 1983 roku. Od tamtej pory, z roku na rok powiększając swoją ekspansję na kolejne kraje i kontynenty, pozostaje firmą rodzinną. Portfolio Inglot tworzą produkty przełomowe, które zrewolucjonizowały podejście do makijażu. Wizażyści w Polsce i zagranicą malują nimi gwiazdy, a kosmetyki Inglot używane były do makeupów na planie tak kultowych produkcji jak np. serial “Euforia”. Połączenie nowoczesnych technologii i nauki z intensywnymi kolorami, różnorodnością i otwartością to kluczowe cechy kosmetyków INGLOT. Marka w portfolio ma także linię pielęgnacyjną INGLOT LAB, stworzoną w oparciu o składniki pochodzenia naturalnego i starannie dobrane, nowoczesne formuły. Aż 95% produktów INGLOT powstaje w wyspecjalizowanych i nowoczesnych laboratoriach i przestrzeniach produkcyjnych, zlokalizowanych przy siedzibie głównej firmy w Przemyślu.

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