Gillette Venus wprowadza NOWĄ kolekcję Venus Pubic Hair & Skin. Bo okolice intymne również zasługują na odpowiednią pielęgnację

Venus Pubic Hair & Skin to pierwsza kompleksowa rutyna pielęgnacyjna do golenia okolic intymnych, która uzyskała dermatologiczną rekomendację Skin Health Alliance. Jej bezpieczeństwo i skuteczność zostały także przetestowane przez dermatologów i ginekologów.

Choć 80% kobiet używa maszynki jako podstawowego narzędzia do usuwania owłosienia okolic intymnych*, aż 95% doświadcza co najmniej jednego problemu związanego z pielęgnacją tych okolic — m.in. swędzenia podczas odrastania włosków, podrażnień i krostek czy trudności z doborem odpowiednich produktów**.

Okolice intymne mają złożoną powierzchnię: liczne wypukłości, zaokrąglenia, zagłębienia i wąskie załamania skóry. Włosy są tam zwykle grube, gęste i rosną w różnych kierunkach, a skóra jest cieńsza i delikatniejsza niż na pozostałych częściach ciała. Produkty Venus Pubic Hair & Skin opracowano tak, aby ograniczać podrażnienia po goleniu, odpowiadając na rzeczywiste wyzwania, z którymi regularnie mierzą się kobiety.

Najnowsza analiza opinii na temat owłosienia łonowego pokazuje, że jego usuwanie wciąż budzi sporo wątpliwości. Znaczna część niepewności wynika z braku odpowiednich, ergonomicznych produktów umożliwiających bezpieczne i komfortowe golenie delikatnych i trudno dostępnych miejsc***. Pokazuje to, dlaczego potrzebujemy dwóch maszynek: jednej zaprojektowanej specjalnie do skóry okolic intymnych, drugiej — do reszty ciała, a także właściwej rutyny pielęgnacyjnej”.

Nowa kolekcja Venus Pubic Hair & Skin odpowiada na najczęściej wyszukiwane przez konsumentki pytania. W przeciwieństwie do uniwersalnej maszynki do całego ciała została zaprojektowana z myślą o grubszym owłosieniu i delikatnej skórze okolic intymnych oraz ułatwieniu prowadzenia ostrzy w trudno dostępnych miejscach. Udoskonalona maszynka Venus Pubic Hair & Skin została wyposażona w:

Rączkę CalmCurve — krótszą i lżejszą, o ergonomicznym kształcie. Ułatwia golenie trudno dostępnych miejsc. Ulepszony uchwyt zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się maszynki.

— krótszą i lżejszą, o ergonomicznym kształcie. Ułatwia golenie trudno dostępnych miejsc. Ulepszony uchwyt zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się maszynki. Udoskonalony pasek nawilżający Lubrastrip — z nową formułą zapewniającą lepszy poślizg.

Dwa ostrza z barierą Anti-Irritation Barrier — pomagającą chronić przed wrastaniem włosków i powstawaniem krostek. Bariera amortyzuje nacisk dłoni, wygładza skórę i delikatnie unosi ostrza, ograniczając ich kontakt z wrażliwą skórą, a tym samym podrażnienia podczas golenia.

— pomagającą chronić przed wrastaniem włosków i powstawaniem krostek. Bariera amortyzuje nacisk dłoni, wygładza skórę i delikatnie unosi ostrza, ograniczając ich kontakt z wrażliwą skórą, a tym samym podrażnienia podczas golenia. Odwrócony przycisk zwalniania wkładu — zaprojektowany z myślą o większym bezpieczeństwie, dzięki czemu odłączanie wkładu jest bardziej świadome i kontrolowane.

Pełna rutyna pielęgnacyjna zmienia podejście do dbania o okolice intymne, opierając ją na trzech podstawowych krokach:

OCHRONA:

Wygładzający żel myjący i do golenia (Smoothing Cleanser + Shave Gel) — stosowany przed goleniem tworzy warstwę ułatwiającą poślizg maszynki i nawilża włoski, pomagając zapobiegać podrażnieniom. Przezroczysta konsystencja pozwala dokładnie widzieć golony obszar. Nowa, bezzapachowa formuła zawiera dodatek masła shea i aloesu. Produkt może być również stosowany codziennie jako delikatny żel do mycia skóry.

GOLENIE:

Udoskonalona maszynka Pubic Hair & Skin— została zaprojektowana specjalnie do grubszego owłosienia i delikatnej skóry okolic intymnych. Opatentowana bariera Anti-Irritation Barrier pomaga chronić przed wrastającymi włoskami i krostkami, jednocześnie wygładzając skórę i ograniczając podrażnienia. Krótsza, lżejsza rączka o bardziej wygiętym kształcie ułatwia manewrowanie, a uchwyt TrustGrip zapewnia pewne trzymanie maszynki. Udoskonalona konstrukcja pomaga dotrzeć do włosków niezależnie od kierunku ich wzrostu, a lepsze nawilżenie zapewnia optymalny poślizg podczas golenia.

CODZIENNA PIELĘGNACJA:

Serum przeciw wrastaniu włosków— produkt do codziennego nawilżania skóry, którego nowa formuła zawiera dodatek aloesu. Pomaga ukoić skórę i zmniejszyć swędzenie spowodowane suchością, a delikatny składnik złuszczający pomaga zapobiegać wrastaniu włosków pomiędzy kolejnymi goleniami. Dlaczego warto wybrać je zamiast zwykłego balsamu do ciała? Tradycyjne balsamy często zawierają substancje zapachowe i nie mają właściwości złuszczających. Codzienne stosowanie serum pomaga utrzymać skórę gładką i odpowiednio wypielęgnowaną.Więcej informacji o udoskonalonej kolekcji Venus for Pubic Hair & Skin można znaleźć na stronie GilletteVenus.com. Produkty są dostępne na GilletteVenus.com oraz w większości dużych sieci handlowych, w których można kupić produkty Venus.

*CMK Intimate Grooming H&P, 2019; N = 291.

**A&I GEMIC, USA, 2024.

***Źródło: Talkwalker; na podstawie danych z serwisów informacyjnych, podcastów, blogów, forów, YouTube, X, Pinteresta, Facebooka i Instagrama. Analizowany okres: 12 miesięcy (listopad 2023 – listopad 2024).

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