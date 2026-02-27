W 20 dni zbudowali magazyn przeciwpowodziowy! Strażacy z Urazu mają nowe miejsce na sprzęt do ratowania życia [POSŁUCHAJ]

Uraz wielokrotnie cierpiał z powodu powodzi. Odpowiedzialna za to była zarówno Odra, jak i dopływająca do niej rzeka Lubnówka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2024 r., gdy woda podtopiła kilka domów. To właśnie wtedy, jak wspominają strażacy z Urazu, zapadła decyzja by zbudować magazyn przeciwpowodziowy w ich miejscowości.

- Podczas powodzi nasz sztab kryzysowy znajdował się w świetlicy wiejskiej sąsiadującej z remizą OSP. Podczas prac widzieliśmy, że występował problem z dostawą i zabezpieczeniem worków z piaskiem i geowłókniny, także narzędzi i sprzętu. To właśnie wtedy zaproponowaliśmy by magazyn przeciwpowodziowy zlokalizować w sąsiedztwie świetlicy i naszej remizy - wspomina Stanisław Hurkasiewicz, gospodarz w OSP w Urazie i Komendant Gminny OSP w gminie Oborniki Śląskie.

W październiku ubiegłego roku gmina Oborniki Śląskie wyłoniła wykonawcę prac, który zrealizował inwestycję w niespełna trzy miesiące, same prace budowlane realizując w 20 dni. Inwestycja sfinansowana została ze środków rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej co cieszy wojewodę dolnośląską odpowiedzialną za podział rządowych środków.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem dlatego, że to pierwszy magazyn ochrony ludności, który został wybudowany i wymurowany w rekordowym czasie. To ogromny wyczyn za który władzom gminy i pracownikom należą się ogromne podziękowania - mówi wojewoda Anna Żabska.

Gmina Oborniki Śląskie zarówno wybudowała magazyn, jak i zakupiła nowoczesny sprzęt do ratowania lokalnej społeczności.

- Zakupiliśmy agregaty prądotwórcze, quada, osuszacze powietrza, pompy, oświetlenie, ale też komplety mundurów dla naszych strażaków. Na zakupy wydaliśmy ok. 700 tys. zł, a na samą budowę ok. 440 tys. zł - mówi Arkadiusz Poprawa, burmistrz gminy Oborniki Śląskie.

W 2026 r. działania gminy skupiają się na przygotowaniu dokumentacji na budowę magazynu i schronu w samych Obornikach Śląskich. W tym roku gmina chce uzyskać pozwolenie na budowę obiektu, który stanąć ma na działce zlokalizowanej za wiaduktem kolejowym przy wylotówce na Wołów.

Więcej o Gminnym Magazynie Przeciwpowodziowym w Urazie dowiecie się z moich rozmów z wojewodą Anną Żabską, burmistrzem Arkadiuszem Poprawą oraz druhem Stanisławem Hurkasiewiczem.