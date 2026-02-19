Milicka "Jedynka" stawia na sport! Od września w szkole powstaną klasy sportowe [POSŁUCHAJ]

Pod koniec lutego rusza rekrutacja do szkół podstawowych w gminie Milicz. To czas w którym placówki zachęcają rodziców do wyboru ich szkoły m.in. poprzez nowe zajęcia czy profile klas. Do tej pory sportowy prym w mieście wiodła Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, w której od lat funkcjonują klasy sportowe. Teraz podobny ruch wykonuje "Jedynka" proponując klasę pierwszą usportowioną oraz klasę czwartą sportową - z elementami piłki nożnej. To odpowiedź na zainteresowanie tą dyscypliną sportu wśród młodych miliczan.

- Chcieliśmy stworzyć przestrzeń w której uczniowie będą mogli rozwijać swoją naturalną potrzebę ruchu w systematyczny i bezpieczny sposób. Sport, dbanie o kondycję fizyczną jest naszym priorytetem. Widzimy jak wielkim problemem jest otyłość, nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych dlatego robimy wszystko by to zmienić - wyjaśnia Aneta Florkowska-Sip, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu.

Oferta szkoły przewiduje, że uczniowie klasy pierwszej skorzystają z trzech godzin zajęć sportowych w tygodniu, natomiast klasy czwartej z dziesięciu. Młodsi uczniowie skupią się na zajęciach ogólnorozwojowych i ćwiczeniu poprzez zabawę, u starszych zaplanowane są zajęcia piłkarskie, lekcje pływania czy elementy gimnastyki.

- Będziemy dbać o rozwój naszych uczniów w motoryce, percepcji, obserwacji i przewidywaniu sytuacji na boisku. Poprowadzimy zajęcia na basenie, wprowadzimy elementy sportów walki i gimnastyki co przyda się naszym uczniom nie tylko w szkole ale i w życiu codziennym. Jednocześnie położymy nacisk na naukę by uczniowie osiągali zarówno wysokie wyniki sportowe, jak i edukacyjne - mówi Iwo Kwaczewski, nauczyciel wychowania fizycznego w "Jedynce".

Rekrutacja do szkół w gminie Milicz rozpocznie się 23 lutego i potrwa do 6 marca. Karty zapisów rodzice mogą otrzymać w sekretariatach szkół oraz znaleźć na stronach internetowych placówek.

Więcej o sportowej ofercie "Jedynki" możecie posłuchać w poniższym nagraniu.