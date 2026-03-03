Trzebnicki szpital bez dyrektora! Jarosław Maroszek pokieruje jednym z wrocławskich szpitali [POSŁUCHAJ]

Jarosław Maroszek pracę w trzebnickim szpitalu rozpoczął w grudniu 2020 r. zastępując na stanowisku Mariusza Misiunę. W tym czasie przeprowadził lecznicę przez trudny czas pandemii, doprowadził do fuzji ze Szpitalem Rehabilitacyjnym w Żmigrodzie i zrealizował wiele projektów inwestycyjnych. Do jednych z sukcesów może zaliczyć rozwinięcie oddziału chirurgii ręki poszerzonego o chirurgię plastyczną. Do porażek nadal niezrealizowany projekt budowy nowego lądowiska dla śmigłowców LPR.

Ostatni pełny rok pod rządami dyrektora Jarosława Maroszka szpital zakończył stratą na poziomie 6 mln zł, jednak po odliczeniu amortyzacji strata do pokrycia przez powiat trzebnicki wynieść ma ok. 3,5 mln zł. To wstępne dane bo placówka liczy na to, że NFZ zapłaci jeszcze za nadwykonania zabiegów z endoprotezy i chirurgii plastycznej.

- Odchodzę z trzebnickiego szpitala ponieważ samorząd województwa ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szpitala z ul. Koszarowej we Wrocławiu. Długo zastanawiałem się nad tym czy startować, ale ze względu na kończącą się w grudniu tego roku moją sześcioletnią kadencję postanowiłem wystartować w konkursie, wygrywając go - mówi Jarosław Maroszek, odchodzący dyrektor im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Rezygnacja dyrektora trzebnickiego szpitala to problem dla władz Powiatu Trzebnickiego, które muszą wybrać jego następcę. W tej chwili do tej roli przymierzane są dwie osoby.

- Do 11 marca funkcję dyrektora szpitala pełni Jarosław Maroszek. W strukturze szpitala funkcjonuje dwóch zastępców dyrektora, którzy w przypadku zakończenia pełnienia funkcji przez dyrektora zapewnią ciągłość zarządzania oraz sprawne funkcjonowanie placówki do czasu wyłonienia nowego dyrektora - zapowiada Małgorzata Matusiak, starosta powiatu trzebnickiego.

Dodajmy, że zastępcami dyrektora są obecnie Witold Skrzypek (zastępca ds. lecznictwa) oraz Izabela Nasiukiewicz (zastępca ds. szpitala rehabilitacyjnego w Żmigrodzie). Nazwisko nowego gospodarza trzebnickiego szpitala poznamy w ciągu kilku dni.

Więcej na temat aktualnej sytuacji szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, sukcesach oraz porażkach pięcioletniej kadencji odchodzącego dyrektora dowiecie się z rozmowy z Jarosławem Maroszkiem.