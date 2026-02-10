Społeczne budownictwa rusza w Obornikach Śląskich [POSŁUCHAJ]

SIM "Zielona Dolina" zamierza wybudować kilka budynków wielorodzinnych w gminach z północy Dolnego Śląska. W inicjatywie uczestniczą m.in. gminy Cieszków, Milicz, Oborniki Śląskie, Wąsosz oraz Żmigród.

Inwestycja w Obornikach Śląskich zakłada budowę 3-piętrowego budynku, w którym znajdzie się 18 mieszkań o powierzchni od 40 do 58 mkw. To lokale 2-3-pokojowe z balkonami, windą, komórkami lokatorskimi, miejscami postojowymi oraz placem zabaw.

10 lutego podpisano umowę na budowę budynku wielorodzinnego w Obornikach Śląskich. O kontrakt na to zadanie walczyło siedem firm. Najkorzystniejsza była oferta wrocławskiej spółki ALBA Facility Management, która wykona inwestycję za 6 313 528,80 zł. Termin realizacji to 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do października 2027 r.

O szczegółach planowanej inwestycji opowiedzieli nam: burmistrz gminy Oborniki Śląskie Arkadiusz Poprawa oraz prezes SIM "Zielona Dolina" Stanisław Kieras.