Mieszkańcy powiatu poprawią swoje bezpieczeństwo. Trzebnicka straż rozda im czujki czadu i dymu

Czujki trafią do mieszkańców powiatu trzebnickiego w ramach ogólnopolskiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Państwowa Straż Pożarna zakupiła 140 tys. czujek, które trafiają do poszczególnych regionów. Na Dolny Śląsk trafi blisko 12 tys. sztuk, z czego do powiatu trzebnickiego blisko 300. Urządzenia te trafią w ręce mieszkańców za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej.

Jak przekonują trzebniccy strażacy, z roku na rok przybywa osób posiadających czujki w naszym regionie. Przekłada się to na większą liczbę interwencji związanych zarówno z zagrożeniem zdrowia i życia, jak i np. z alarmem o niskim poziomie baterii w urządzeniach.

- Ilość wzbudzanych czujek pokazuje nam jak wielu tragedii udało się dzięki nim uniknąć - mówi mł. bryg. Dariusz Zajączkowski z Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Dodajmy, że od 1 stycznia 2030 r. wszystkie domy w Polsce będą musiały posiadać czujki czadu i dymu. W tej chwili obowiązek ten dotyczy nowobudowanych domów, a od 30 czerwca tego roku również lokali z najmem krótkoterminowym.