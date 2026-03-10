Rośnie bezrobocie w powiecie trzebnickim! Przybywa osób zwalnianych z winy pracodawcy [POSŁUCHAJ]

Za pracownikami z powiatu trzebnickiego trudny rok, który przyniósł w regionie wzrost stopy bezrobocia. Na koniec minionego roku bez pracy pozostawało 1773 osób, co dało 6-procentowe bezrobocie, wyższe niż stopa bezrobocia w Polsce (5,7%) oraz na Dolnym Śląsku (5,3%).

- Patrząc rok do roku bezrobocie w powiecie trzebnickim wzrosło. Na koniec 2024 r. bez pracy pozostawało 1496 osób, czyli o 277 osób mniej niż obecnie. Wzrost związany był m.in. ze zmianami w statystykach naszego urzędu, ale też z sytuacją gospodarczą regionu - mówi Joanna Dragosz-Grzyb, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy miniony rok przyniósł nam wzrost liczby osób zwalnianych z zakładów pracy z winy pracodawcy. W ostatnich latach PUP rejestrował około 60 takich osób, tymczasem na koniec 2025 r. było ich ponad 120. W głównej mierze wpływ na to miały zwolnienia grupowe we wrocławskich zakładach Beko, ale też pojedyncze bądź kilkuosobowe redukcje w firmach z powiatu trzebnickiego.

Rusza finansowe wsparcie dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy wspiera osoby bezrobotne oferując im m.in. zasiłki, ale też przekazując środki na tworzenie nowych miejsc pracy. W tym roku urząd będzie dysponować m.in. kwotą ok. 2,5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. To pieniądze na prowadzenie staży, organizację prac interwencyjnych czy bony na zasiedlenie. Nabór wniosków z tego programu startuje 11 marca.

Urząd otrzymał też blisko 900 tys. zł dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację szkoleń, udzielenie środków na start działalności gospodarczej czy bonów na kształcenie ustawiczne. Nabory na te projekty zostaną ogłoszone w kolejnych tygodniach.

Szerzej o wsparciu osób bezrobotnych oraz o możliwości zatrudnienia w firmach z regionu PUP będzie mówić podczas Powiatowych Targów Pracy. Odbędą się one 14 kwietnia w Trzebnicy.

Więcej o sytuacji na powiatowym rynku pracy oraz środkach na wsparcie osób bezrobotnych dowiecie się z mojej rozmowy z dyrektor PUP Joanną Dragosz-Grzyb.