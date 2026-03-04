Zaskakujący ruch posłów PiS w Sejmie. Karol Nawrocki zareaguje?

Spis treści
- Parlamentarzyści z ramienia PiS oficjalnie zarejestrowali zespół zajmujący się wspieraniem Arki Gdynia, Lecha Poznań oraz Cracovii.
- Powstanie takiej grupy w Sejmie budzi zdziwienie, a cel inicjatywy wydaje się mało licujący z powagą izby niższej.
- Dowiedz się, dlaczego ta sytuacja może być niezręczna dla prezydenta Karola Nawrockiego.
Karol Nawrocki a inicjatywa posłów PiS. Zespół ds. Arki, Lecha i Cracovii
Mimo że Karol Nawrocki startował w wyborach prezydenckich z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, objęcie najwyższego urzędu w państwie wymaga od niego politycznej niezależności. Teraz prezydent ma okazję udowodnić, że potrafi zachować dystans nawet wobec swojego macierzystego środowiska. Działania trzech posłów PiS proszą się o stanowczy komentarz, gdyż wielu obserwatorów uważa je za niepoważne. Parlament nie powinien być miejscem na tego typu akcje, a pomysł polityków określa się mianem sporej nieroztropności. Chodzi o utworzenie grupy, w której skład weszli Zbigniew Hoffmann, Mariusz Krystian oraz Michał Kowalski, pod nazwą "Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków". Zgodnie z danymi sejmowymi, organ ten został powołany do życia 12 lutego 2026 roku.
Cele zespołu parlamentarnego i kibicowskie sympatie prezydenta
Zrozumiałym jest, że posłowie mają swoje pasje sportowe, jednak formalizowanie ich w strukturach Sejmu wydaje się działaniem na wyrost. Można odnieść wrażenie, że wspomniana trójka parlamentarzystów PiS dysponuje nadmiarem wolnego czasu, który można by spożytkować na ważniejsze sprawy państwowe. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że prezydent Karol Nawrocki jest wiernym kibicem Lechii Gdańsk, natomiast nowopowstały zespół promuje kluby, które z gdańską drużyną mają, delikatnie mówiąc, napięte relacje. Czy to przypadek, czy celowe działanie – nie jest to najważniejsze. Pocieszający jest fakt, że członkostwo w "Parlamentarnym Zespole ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków" nie wiąże się z dodatkowymi gratyfikacjami finansowymi. Mimo to, istnienie takiego tworu w parlamencie może budzić zażenowanie. Według regulaminu, celem grupy jest promocja wyżej wymienionych klubów. Wśród zadań wymieniono:
- Promowanie i wspieranie wskazanych drużyn na terenie kraju,
- Stała współpraca z zarządami klubów,
- Pomoc w inicjatywach patriotycznych organizowanych przez te zespoły,
- Aranżowanie spotkań ze środowiskami kibiców.
Wszystkie te cele brzmią szczytnie, jednak pozostaje pytanie, czy do ich realizacji niezbędny jest autorytet Sejmu RP.
