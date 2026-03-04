Zaskakujący ruch posłów PiS w Sejmie. Karol Nawrocki zareaguje?

Parlamentarzyści z ramienia PiS oficjalnie zarejestrowali zespół zajmujący się wspieraniem Arki Gdynia, Lecha Poznań oraz Cracovii.

Powstanie takiej grupy w Sejmie budzi zdziwienie, a cel inicjatywy wydaje się mało licujący z powagą izby niższej.

Dowiedz się, dlaczego ta sytuacja może być niezręczna dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki a inicjatywa posłów PiS. Zespół ds. Arki, Lecha i Cracovii

Mimo że Karol Nawrocki startował w wyborach prezydenckich z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, objęcie najwyższego urzędu w państwie wymaga od niego politycznej niezależności. Teraz prezydent ma okazję udowodnić, że potrafi zachować dystans nawet wobec swojego macierzystego środowiska. Działania trzech posłów PiS proszą się o stanowczy komentarz, gdyż wielu obserwatorów uważa je za niepoważne. Parlament nie powinien być miejscem na tego typu akcje, a pomysł polityków określa się mianem sporej nieroztropności. Chodzi o utworzenie grupy, w której skład weszli Zbigniew Hoffmann, Mariusz Krystian oraz Michał Kowalski, pod nazwą "Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków". Zgodnie z danymi sejmowymi, organ ten został powołany do życia 12 lutego 2026 roku.

Karol Nawrocki nie wyprawia urodzin. Wujek prezydenta ujawnia gorzką prawdę

Cele zespołu parlamentarnego i kibicowskie sympatie prezydenta

Zrozumiałym jest, że posłowie mają swoje pasje sportowe, jednak formalizowanie ich w strukturach Sejmu wydaje się działaniem na wyrost. Można odnieść wrażenie, że wspomniana trójka parlamentarzystów PiS dysponuje nadmiarem wolnego czasu, który można by spożytkować na ważniejsze sprawy państwowe. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że prezydent Karol Nawrocki jest wiernym kibicem Lechii Gdańsk, natomiast nowopowstały zespół promuje kluby, które z gdańską drużyną mają, delikatnie mówiąc, napięte relacje. Czy to przypadek, czy celowe działanie – nie jest to najważniejsze. Pocieszający jest fakt, że członkostwo w "Parlamentarnym Zespole ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków" nie wiąże się z dodatkowymi gratyfikacjami finansowymi. Mimo to, istnienie takiego tworu w parlamencie może budzić zażenowanie. Według regulaminu, celem grupy jest promocja wyżej wymienionych klubów. Wśród zadań wymieniono:

Promowanie i wspieranie wskazanych drużyn na terenie kraju,

Stała współpraca z zarządami klubów,

Pomoc w inicjatywach patriotycznych organizowanych przez te zespoły,

Aranżowanie spotkań ze środowiskami kibiców.

Wszystkie te cele brzmią szczytnie, jednak pozostaje pytanie, czy do ich realizacji niezbędny jest autorytet Sejmu RP.

Wujek Karola Nawrockiego szczerze o rozmowie z prezydentem. Nagle zadzwonił telefon a tam Trump!

17