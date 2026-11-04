Weronika Falkowska zagra o ćwierćfinał WTA w Chennai. O której? Polka czekała na to cztery lata

Weronika Falkowska zameldowała się w drugiej rundzie zawodów WTA 250 w Chennai i powalczy o awans do ćwierćfinału.

Dziś, 4 listopada, mogło dojść do polskiego starcia z Katarzyną Kawą, jednak nasza druga reprezentantka uległa 17-latce, która będzie rywalką Falkowskiej.

Zobacz, o której godzinie Weronika Falkowska rozpocznie rywalizację o życiowy sukces na kortach.

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WTA Chennai. Kiedy i o której godzinie gra Weronika Falkowska o ćwierćfinał?

Ostatni występ Weroniki Falkowskiej w głównej fazie turnieju rangi WTA miał miejsce w 2022 roku podczas zmagań WTA 250 w Warszawie. Teraz polska tenisistka po raz pierwszy w karierze zagrała w zagranicznych zawodach tego prestiżowego cyklu. Sklasyfikowana na 277. miejscu w światowym zestawieniu zawodniczka przebrnęła przez dwuetapowe eliminacje, aby znaleźć się w głównej drabince. Jej pierwszą przeciwniczką była zajmująca 167. pozycję w rankingu Czeszka Linda Fruhvirtova.

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Obie tenisistki zmierzyły się ze sobą po raz pierwszy. Czeska zawodniczka wygrała ten turniej w 2022 roku, pokonując w decydującym starciu Magdę Linette. W tym meczu 26-latka z Warszawy wykorzystała już drugą szansę na przełamanie rywalki, ale w końcowej fazie seta straciła rytm i po podwójnym błędzie serwisowym pozwoliła Fruhvirtovej wyrównać na 5:5. Ostatecznie Weronika Falkowska zdołała obronić piłkę setową i pewnie zwyciężyła w tie-breaku 7-3.

Druga odsłona spotkania rozpoczęła się od straty podania przez naszą reprezentantkę, która jednak błyskawicznie odrobiła straty przełamaniem powrotnym. W decydujących gemach Polka wykazała się większą dojrzałością na korcie i zamknęła mecz przy pierwszej piłce meczowej, kiedy 21-letnia reprezentantka Czech posłała piłkę poza kort.

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W drugiej rundzie Weronika Falkowska zmierzy się z 17-letnią reprezentantką Indii Maayą Rajeshwaran Revathi, zajmującą 669. miejsce w rankingu WTA, która otrzymała od organizatorów dziką kartę. Pojedynek o ćwierćfinał imprezy WTA 250 zaplanowano na dzisiaj, 4 listopada. Zawodniczki wyjdą na kort centralny nie wcześniej niż o godzinie 12.30 czasu polskiego, bezpośrednio po zakończeniu spotkania Tjen z Garland.

Dobry występ na indyjskich kortach jest dla polskiej tenisistki niezwykle istotny przed startem kolejnego sezonu. Obecnie Weronika Falkowska zbiera punkty potrzebne do startu w kwalifikacjach Australian Open i systematycznie zbliża się do miejsca w rankingu WTA gwarantującego udział w tych zmaganiach!