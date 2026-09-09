Tomasz Kaczmarek już nowym trenerem Rakowa. Klub musi zapłacić Radomiakowi

Tomasz Kaczmarek oficjalnie przejmuje stery w Rakowie Częstochowa.

Zarząd klubu aktywował klauzulę odejścia, ściągając szkoleniowca z Radomiaka Radom.

Nowy trener wchodzi w miejsce Dawida Kroczka i Dawida Szulczka, z kolei w Radomiu pierwszą drużynę obejmie dotychczasowy asystent, Rafał Grzyb.

Tomasz Kaczmarek przejmuje Raków Częstochowa. Wykup z Radomiaka Radom

Władze zamykającego stawkę Ekstraklasy zespołu z Częstochowy oficjalnie ogłosiły, że Tomasz Kaczmarek został mianowany nowym trenerem drużyny. Szkoleniowiec zajmie miejsce Dawida Kroczka, z którym pożegnano się pod koniec sierpnia. Nowy opiekun Częstochowian rozpocznie pracę z drużyną podczas środowego treningu. Na czwartek zaplanowano konferencję prasową z jego udziałem, a dzień później Raków podejmie na własnym stadionie Motor Lublin.

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Blisko 42-letni Tomasz Kaczmarek pierwsze szlify w zawodzie trenera zbierał za naszą zachodnią granicą, prowadząc Bonner SC. Jego CV obejmuje także rolę asystenta w reprezentacji Egiptu przy Bobie Bradleyu oraz w szwedzkim Stabaek IF. W 2015 roku powrócił do Niemiec, gdzie trenował Viktorię Koeln, Stuttgarter Kickers i Fortunę Koeln. Na polskim podwórku współpracował z Kostą Runjaiciem w Pogoni Szczecin, by potem samodzielnie prowadzić Lechię Gdańsk. Kolejne lata to pobyt w Holandii i praca z FC Den Bosch oraz NAC Breda. Przed startem obecnych rozgrywek Kaczmarek związał się z Radomiakiem Radom, przez co częstochowski klub musiał opłacić klauzulę wykupu, opiewającą nieoficjalnie na 250 tys. euro.

Ekipa z Mazowsza szybko zareagowała na stratę trenera. Na stanowisko pierwszego szkoleniowca Radomiaka wyznaczono Rafała Grzyba. Były asystent Tomasza Kaczmarka będzie od teraz samodzielnie prowadził radomską drużynę.

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Klub z Częstochowy zaczął rozgrywki pod wodzą Dawida Kroczka, lecz pożegnał się z nim po odpadnięciu z Ligi Konferencji UEFA w starciu z Hajdukiem Split oraz po wysokiej porażce z Jagiellonią Białystok. W dwóch minionych kolejkach, zakończonych przegranymi z Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań, obowiązki głównego trenera pełnił tymczasowo Dawid Szulczek.

Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Rakowa Częstochowa!Szczegóły 👉 https://t.co/bH31sTqb93Trenerze, witamy i życzymy powodzenia! pic.twitter.com/WBGqWZLKqs— Raków Częstochowa (@Rakow1921) September 8, 2026

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