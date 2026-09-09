19. Onkobieg - Razem po zdrowie! już 13 września. Wyjątkowe wsparcie dla pacjentów onkologicznych

Po raz dziewiętnasty Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w Onkobiegu – inicjatywie, która od lat jednoczy tysiące ludzi wokół szczytnego celu, jakim jest wsparcie osób zmagających się z chorobą nowotworową. Hasło tegorocznej edycji, "Twój ruch ma znaczenie – nie odkładaj go na potem", doskonale oddaje ducha wydarzenia, podkreślając wagę aktywnego uczestnictwa i natychmiastowego działania.

Onkobieg - nie tylko sportowe wydarzenie

Onkobieg to manifestacja nadziei, determinacji i niezłomnej wiary w siłę wspólnoty. Jak podkreśla Kamil Dolecki, prezes Stowarzyszenia Sarcoma, to właśnie ludzkie historie stanowią największą inspirację do kontynuowania tej niezwykłej misji.

- Naszą największą inspiracją do organizacji Onkobiegu są historie ludzi. Ludzi, których spotykamy zarówno na oddziałach onkologicznych, jak i później na trasie biegu. Ich siła, determinacja i chęć życia są dla nas motorem działania – powiedział, wskazując na głębokie, osobiste motywacje stojące za każdym Onkobiegem.

Wydarzenie to, choć ma wymiar sportowy, jest przede wszystkim potężnym symbolem solidarności, łączącym tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy pragną jej udzielić, tworząc niezapomnianą atmosferę wzajemnego wsparcia i zrozumienia.

Realne wsparcie dla pacjentów

Onkobieg stanowi źródło wsparcia finansowego i rzeczowego dla podopiecznych Stowarzyszenia Sarcoma. Każdy przebyty kilometr przez uczestników wydarzenia, niezależnie od tego, czy jest to bieg, spacer czy marsz, przekłada się na konkretną pomoc. Zebrane fundusze są skrupulatnie zarządzane i kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, znacząco poprawiając jakość życia osób dotkniętych chorobą nowotworową. Dzięki hojności uczestników i darczyńców, możliwe jest m.in. finansowanie kosztownych protez dla pacjentów po amputacjach, co jest kluczowe dla ich powrotu do sprawności i samodzielności. Stowarzyszenie pokrywa również koszty dojazdów do szpitali i klinik onkologicznych, odciążając rodziny pacjentów z jednego z często niedocenianych, ale znaczących obciążeń finansowych i logistycznych.

Niezwykle ważnym aspektem działalności jest także zapewnienie wsparcia psychoonkologicznego, które pomaga pacjentom i ich bliskim radzić sobie z emocjonalnymi i psychicznymi wyzwaniami związanymi z diagnozą i leczeniem raka. Ponadto, część środków przeznaczana jest na działania systemowe, takie jak doposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny, co podnosi standardy leczenia w całym kraju. Stowarzyszenie angażuje się również w organizację szkoleń dla przyszłych onkologów, inwestując w rozwój kadr medycznych i przyszłość polskiej onkologii. Nie mniej istotne są kampanie edukacyjne, promujące profilaktykę nowotworową i wczesne wykrywanie, co jest fundamentem skutecznej walki z rakiem. Onkobieg staje się więc narzędziem o wielowymiarowym wpływie, dotykającym zarówno indywidualnych historii, jak i ogólnosystemowych potrzeb w dziedzinie opieki onkologicznej, przyczyniając się do poprawy jakości życia chorych i zwiększenia świadomości społecznej.

Onkobieg już 13 września 2026

Miejscem flagowego biegu w Warszawie jest Narodowy Instytut Onkologii przy ul. Roentgena 5. Szczegóły wydarzenia na stronie onkobieg.pl.

Twój ruch ma znaczenie – nie odkładaj go na potem - zachęcają organizatorzy