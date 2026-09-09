Ruszyła III edycja turnieju "Z Orlika na Stadion"! Zwycięzcy polecą do FC Porto

W Gdańsku zainaugurowano trzecią edycję ogólnopolskich zawodów piłkarskich "Z Orlika na Stadion", co stanowi oficjalny początek największego przedsięwzięcia sportowego dedykowanego najmłodszym w naszym kraju. W tym roku organizatorzy notują ogromny wzrost popularności inicjatywy, ponieważ do udziału zgłosiło się ponad 15 tysięcy zespołów młodzieżowych. Wynik ten jest wyższy o blisko 2,6 tysiąca w zestawieniu z poprzednim rokiem.

Start III edycji "Z Orlika na Stadion"

Pierwsze spotkanie rozegrane w Gdańsku uruchomiło lokalny etap rywalizacji. Na murawie zmierzyły się dwie chłopięce ekipy reprezentujące Szkołę Podstawową nr 5, czyli placówkę mającą na swoim koncie zeszłoroczne zwycięstwo w klasie U-14 Junior Pro.

Młodzi adepci futbolu z całego kraju stają do walki o sportowe cele w trzech kategoriach wiekowych: U-13, U-14 oraz U-15. Wydarzenie podzielono na dwa główne tory rozgrywkowe. Pierwszy z nich to ścieżka Junior, która skupia uczniów standardowych placówek edukacyjnych. Z kolei kategoria Junior Pro jest skierowana do profesjonalnych szkółek oraz akademii piłkarskich. Taki podział gwarantuje wyrównane szanse dla graczy o różnych umiejętnościach. Otwarcie drogi do głównego finału stanowi prawie trzy tysiące turniejów zorganizowanych w 339 powiatach na terenie całej Polski.

Rekordowa liczba drużyn

Obecna edycja piłkarskich zmagań wyróżnia się niespotykanym dotąd odzewem, co wyraźnie podnosi jej prestiż w polskim sporcie. Chęć udziału w meczach zadeklarowało ponad 15 tysięcy zespołów, co oznacza wzrost o około 2,6 tysiąca względem ubiegłorocznych statystyk. Choć ostateczna liczba ekip zostanie jeszcze zweryfikowana, już teraz wiadomo, że dawny rekord wynoszący osiem tysięcy drużyn i skupiający około 72 tysiące uczestników został zdeklasowany. Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny przyrost zespołów dziewczęcych, których liczba wzrosła z 1,8 tysiąca do ponad 3,8 tysiąca w bieżącej odsłonie projektu. Ta zmiana doskonale obrazuje rosnące zainteresowanie piłką nożną wśród dziewcząt i daje nowe szanse na rozbudowę kobiecego futbolu w Polsce.

- Kolejna edycja turnieju Z Orlika na Stadion to wielka szansa dla młodych piłkarek i piłkarzy na rozwój sportowych pasji i talentów. Rewitalizujemy, rozbudowujemy i budujemy nowe Orliki, bo wiemy, że to tu zaczyna się wielki sport. I to właśnie Orliki są główną areną turnieju. Chcemy, by Orliki stawały się centrum rodzinnej aktywności, chcemy, by młode zawodniczki i młodzi zawodnicy poczuli, że z lokalnego boiska można trafić na wielki stadion. Bardzo mnie cieszy, że turniej z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Zapraszam do kibicowania i trzymania kciuków za wszystkich uczestników – przekazał minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

- Z roku na rok obserwuję rosnące zainteresowanie dziewczynek profesjonalnymi treningami piłkarskimi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w coraz większej liczbie drużyn dziewczęcych zgłoszonych do turnieju. Dla mnie oraz trenerek i trenerów kobiecych kadr Polski to znakomite pole do wyszukiwania nowych talentów i obserwacji potencjalnych kandydatek do gry w kadrach młodzieżowych reprezentacji – powiedziała Nina Palaton, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet.

Finał turnieju w Gdańsku. Zwycięzcy pojadą do akademii FC Porto

Kilkumiesięczna walka na lokalnych obiektach, która obejmuje blisko trzy tysiące imprez w 339 powiatach oraz 16 turniejów o zasięgu makroregionalnym, wyłoni 96 czołowych zespołów. Zmierzą się one o ostateczne trofeum w Gdańsku. To właśnie w tym mieście między 12 a 13 listopada zaplanowano ostateczne potyczki. Rozgrywki grupowe i mecze półfinałowe odbędą się 12 listopada na trzech ważnych obiektach: bocznym boisku Lechii przy ulicy Traugutta, na terenach Gedanii przy ulicy Hallera oraz w kompleksie sportowym przy ulicy Meissnera. Ostateczna suma wszystkich rozegranych turniejów, wliczając w to etap makroregionalny, będzie znana pod koniec października, po tym jak zwycięzcy niższych szczebli awansują dalej.

Ostatni akord całego przedsięwzięcia zaplanowano na 13 listopada na murawie Polsat Plus Areny Gdańsk. Zmagania te będą relacjonowane na żywo na antenie TVP Sport, co pozwoli kibicom w całej Polsce śledzić losy młodych sportowców. Władze Gdańska mocno angażują się w to wydarzenie poprzez udostępnienie infrastruktury, pomoc logistyczną oraz działania promocyjne. Podkreśla to istotę całego projektu w kontekście kształtowania sportowych postaw wśród najmłodszych.

Dla dwunastu najlepszych ekip przygotowano główną nagrodę, którą będzie wyjazd na obóz szkoleniowy do słynnej akademii FC Porto. Zwycięzcy dostaną szansę pracy w jednym z najwyżej ocenianych piłkarskich ośrodków w Europie. To właśnie tam pierwsze kroki stawiali obecni reprezentanci Portugalii, tacy jak Diogo Costa i Vitinha. Młodzi piłkarze będą mogli zapoznać się z portugalskim systemem szkolenia, a także rozegrać mecze kontrolne z rówieśnikami z utytułowanego klubu.

Autor: Z Orlika na Stadion/ Materiały prasowe

Jakub Kamiński i Szymon Marciniak wśród ambasadorów projektu

Realizacja tak szeroko zakrojonego projektu opiera się na zaangażowaniu wielu znanych postaci ze świata sportu. W gronie ambasadorów znaleźli się selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon, kadrowicz Jakub Kamiński oraz światowej klasy arbiter Szymon Marciniak. Do akcji włączyli się również znani twórcy internetowi: Damian Bąbol, Grzegorz Jędrzejewski „Gabor”, Kacper Misztal „Qesek” i Kamil Frąckowiak „Kamcio”. Całe wydarzenie stanowi część rządowego programu Aktywna Szkoła. Za jego realizację odpowiada Fundacja Orły Sportu, a środki na ten cel pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, którym zarządza Ministerstwo Sportu i Turystyki.

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