Jan Bednarek znokautowany w meczu FC Porto. Schodząc z boiska, nic nie widział

Groźna kontuzja Jana Bednarka w FC Porto. Trener Francesco Farioli ujawnia szczegóły

Szkoleniowiec FC Porto Francesco Farioli przekazał podczas konferencji prasowej, że Jan Bednarek doznał wstrząśnienia mózgu i opuszczając murawę nic nie widział. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w 66. minucie wyjazdowego starcia 11. kolejki portugalskiej ekstraklasy, w którym jego zespół pokonał Vitorię Guimaraes 2:1. Trzydziestoletni obrońca przyjął z bliskiej odległości potężne uderzenie piłką prosto w głowę, po czym natychmiast runął na ziemię. Służby medyczne przez dłuższą chwilę udzielały mu pomocy bezpośrednio na placu gry, a sam zawodnik sprawiał wrażenie mocno zamroczonego i miał wyraźne kłopoty z lewym okiem.

Jan Urban ponownie pominął Łukasza Skorupskiego. Selekcjoner tłumaczy bez ogródek

„Doznał wstrząśnienia mózgu, jak schodził z boiska, to nic nie widział. Dziś w nocy (z niedzieli na poniedziałek - red.) przejdzie badania” - poinformował trener Francesco Farioli podczas konferencji prasowej, której zapis opublikowano na oficjalnej stronie internetowej klubu FC Porto.

Siedem zmian w meczu FC Porto. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski siedział na ławce

Zarówno poszkodowany Jan Bednarek, jak i partnerujący mu w defensywie portugalskiego klubu Jakub Kiwior, znaleźli się na liście powołanych przez selekcjonera Jana Urbana na startujące w poniedziałek zgrupowanie kadry. Reprezentacja Polski będzie walczyć o punkty w fazie grupowej Ligi Narodów z Rumunią i Szwecją.

Podczas ligowego pojedynku z Vitorią Guimaraes Jakub Kiwior przebywał na murawie od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego, natomiast Oskar Pietuszewski spędził cały mecz na ławce rezerwowych. Młody zawodnik nie wszedł na boisko, chociaż sztab szkoleniowy wykorzystał w tym starciu aż siedem zmian. Taka liczba roszad wynikała z przepisów, które pozwalają na dodatkowe korekty w składzie w przypadku urazów głowy, a takich kontuzji doznało w tym meczu dwóch graczy, wliczając w to Jana Bednarka. Na ławce rezerwowych drużyny z Guimaraes zasiadł z kolei polski bramkarz Oliwier Zych.

QUIZ. W jakich klubach grają reprezentanci Polski? Lewandowski, Puchacz, Bednarek i inni Pytanie 1 z 20 Robert Lewandowski obecnie występuje w klubie: FC Barcelona Borussia Dortmund Chicago Fire Następne pytanie