Jacek Zieliński szybko znalazł nową pracę. Doświadczony trener objął klub z Krakowa

Jacek Zieliński nowym trenerem Wieczystej Kraków. Dopiero co stracił posadę

Władze krakowskiego klubu przekazały informację o zatrudnieniu nowego szkoleniowca. Stanowisko pierwszego trenera Wieczystej objął Jacek Zieliński, który związał się z zespołem umową ważną do zakończenia trwających rozgrywek. W porozumieniu zawarto również klauzulę umożliwiającą przedłużenie współpracy o następne dwanaście miesięcy.

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Nowy szkoleniowiec beniaminka ma 65 lat i zalicza się do grona szkoleniowców z największym stażem na polskim rynku. W swoim bogatym CV zapisał pracę w takich zespołach jak Górnik Łęczna, Piast Gliwice, Odra Wodzisław, Dyskobolia Groclin Grodzisk Wielkopolski, Polonia Warszawa, Ruch Chorzów, Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Cracovia. Prowadził także Lecha Poznań, sięgając z tym klubem po mistrzostwo Polski w 2010 roku. Jego poprzednim pracodawcą była Korona Kielce, skąd zwolniono go 19 października po dotkliwej przegranej 6:1 w wyjazdowym starciu z poznańskim Lechem.

W sztabie szkoleniowym krakowskiej drużyny pojawiła się też inna nowa twarz. Funkcję pierwszego asystenta powierzono Łukaszowi Tomczykowi, który w obecnej kampanii prowadził pierwszoligową Odrę Opole, a w przeszłości był związany z Rakowem Częstochowa oraz Polonią Bytom.

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Zespół z Krakowa znajduje się obecnie w niezwykle trudnym położeniu, zamykając tabelę Ekstraklasy z zaledwie 8 punktami na koncie. Jacek Zieliński to już trzeci trener, który próbuje ratować sytuację drużyny w bieżących rozgrywkach. Jego poprzednikami byli Kazimierz Moskal oraz Chorwat Zeljko Kopić. Ten ostatni zasiadał na ławce w dziesięciu spotkaniach ligowych, notując w tym czasie tylko jedną wygraną, dwa remisy oraz aż siedem przegranych.

Oficjalny debiut nowego szkoleniowca za sterami krakowskiej drużyny przypadnie na 23 listopada. Wówczas jego podopieczni zmierzą się z Motorem Lublin.

ℹ️Jacek Zieliński trenerem Wieczystej Kraków. Łukasz Tomczyk dołącza jako pierwszy asystent trenera. Obaj Panowie podpisali kontakty do końca sezonu z możliwością przedłużenia. ⚽️⚽️⚽️ Witamy na Chałupnika, życzymy powodzenia! 🔗https://t.co/pSu0EZg7hr https://t.co/MOzocsxDvq— Wieczysta Kraków (@Wieczysta) November 10, 2026