Lech Poznań remisuje w Lidze Europy. Royale Union Saint Gilloise odrobiło dwie bramki straty

W czterech wcześniejszych kolejkach Ligi Europy „Kolejorz” wywalczył tylko jeden punkt - za remis z angielskim Sunderlandem. Pozostałe pojedynki z wymagającymi rywalami z silnych lig zakończyły się porażkami, kolejno po 0:4 z angielskim Crystal Palace oraz niemieckim Bayerem Leverkusen, a także 1:3 z portugalską Benfiką Lizbona. Starcie z belgijskim Royale Union Saint Gilloise miało przynieść poznańskiej drużynie pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach.

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Już w 18. minucie spotkania Lech Poznań prowadził 2:0 po trafieniach Yannicka Agnero i Luisa Palmy. Poważne kłopoty pojawiły się w 29. minucie, kiedy sędzia podyktował rzut karny dla zespołu z Belgii, jednak Mateusz Lis obronił uderzenie Raula Florucza i do przerwy utrzymała się dwubramkowa przewaga Poznaniaków. Po zmianie stron do siatki trafiali już wyłącznie gospodarze. W 54. minucie bramkę kontaktową zdobył Florucz, a jedenaście minut później wynik na 2:2 ustalił Kevin Rodriguez. Rezultat nie uległ już zmianie i po pięciu kolejkach poznański zespół ma na koncie łącznie dwa punkty, co oddala jego szanse na awans do dalszej fazy.

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W czwartek, 26 listopada, w spotkaniach rozpoczynających się o godzinie 18.45 czeska Viktoria Pilzno rozbiła faworyzowaną Benfikę 4:0. W Pireusie tamtejszy Olympiakos wygrywał już 2:0 z AC Milan, ale drużyna z Mediolanu odwróciła losy pojedynku i pokonała wicemistrza Grecji 4:2. Z kolei w Hiszpanii Celta Vigo przegrała na własnym stadionie z angielskim A.F.C. Bournemouth 1:2.

Royale Union Saint Gilloise – Lech Poznań 2:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Yannick Agnero (15), 0:2 Luis Palma (18), 1:2 Raul Florucz (54), 2:2 Kevin Rodriguez (66).

Żółte kartki – Royale Union Saint Gilloise: Ross Sykes, Guilherme Smith. Lech Poznań: Robert Gumny, Michał Gurgul, Radosław Murawski.

Sędzia: Jose Maria Sanchez (Hiszpania).

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