Magda Linette w bikini. Aleksandra Kwaśniewska komentuje zdjęcia

Klasyfikowana na 43. miejscu w rankingu WTA Magda Linette jest obecnie trzecią najwyżej notowaną polską tenisistką, ustępując jedynie Idze Świątek oraz Mai Chwalińskiej. W sezonie 2026 urodzona w Poznaniu 34-letnia zawodniczka zanotowała udane występy, w tym zwycięstwo nad Igą Świątek 1:6, 7:5, 6:3 podczas turnieju w Miami. Około dwa miesiące później, w maju, obie Polki zmierzyły się ponownie - w trzeciej rundzie Roland Garros - gdzie po wymagającym pojedynku lepsza okazała się tenisistka z Raszyna, wygrywając 6:4, 6:4.

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Na zakończenie tegorocznych zmagań Poznanianka triumfowała w turnieju WTA 250 Chennai Open 2026, po czym wybrała się na krótki urlop. W trakcie wypoczynku opublikowała w sieci odważne zdjęcia w bikini, które spotkały się z dużym zainteresowaniem internautów.

Fotografie skomentowała między innymi córka byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewska. „Enjoy!” – napisała po angielsku, dołączając emotikonę serduszka. Pozostali użytkownicy w swoich wpisach zwracali uwagę na wyćwiczoną sylwetkę sportsmenki, a zwłaszcza na zarysowane mięśnie brzucha.

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Po powrocie z wypoczynku zawodniczka wzięła udział w konferencji prasowej. Przekazała na niej, że jej wakacje trwały niecałe trzy dni.

„Trochę też dlatego, że pojawiły mi się jakieś nowe obowiązki, których nie miałam w planach. Poza tym finał w Cennaj przesunął się o jeden dzień i tak z pięciu planowanych wolnych dni zrobiło się dwa i pół. Nie narzekam, gdyż wcześniej zdarzało się, że nie miałam prawie w ogóle urlopu. Rok temu wyjechałam na pierwsze wakacje od czterech lat” – wyznała Magda Linette.

Kolejny rok polska tenisistka zainauguruje startami w turniejach w Oaklands i Hobart w Australii. Występy te będą dla niej także przygotowaniem do wielkoszlemowego Australian Open.