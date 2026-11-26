Cezary Kulesza zdecydował o przyszłości Jana Urbana. Bilans reprezentacji Polski w 2026 roku

Zgodnie z decyzją prezesa PZPN Cezarego Kuleszy Jan Urban pozostaje na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, mimo słabych wyników kadry w całym 2026 roku. Biało-czerwoni rozpoczęli ten rok od wymęczonego zwycięstwa 2:1 nad Albanią w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata, jednak cztery dni później stracili szanse na udział w mundialu po porażce 2:3 ze Szwecją.

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Szansą na odbudowanie pozycji trenera oraz samego zespołu miała być Liga Narodów, w której Polacy jednak zawiedli. Drużyna przegrała mecze wyjazdowe ze Szwecją (1:3), Bośnią i Hercegowiną (0:1) oraz Rumunią (1:2), natomiast na własnym stadionie zremisowała z Bośnią i Hercegowiną (0:0) i ze Szwecją (1:1). Jedynym pozytywnym akcentem tych rozgrywek było zwycięstwo 6:0 z Rumunią w Warszawie. Choć po zakończeniu zmagań w Lidze Narodów większość ekspertów spodziewała się dymisji szkoleniowca, zachował on stanowisko. Pojawiły się jednocześnie pogłoski sugerujące, że Cezary Kulesza liczył na samodzielną rezygnację selekcjonera.

Foto: Kulesza i Urban wyskoczyli razem na obiad

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Zmiany w sztabie reprezentacji Polski. Czy w PZPN liczono na dymisję Jana Urbana?

Według doniesień portalu WP SportoweFakty pracę w sztabie szkoleniowym kadry mają stracić między innymi drugi trener Kibu Vicuna oraz trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość dyrektora reprezentacji Adriana Mierzejewskiego i kolejnego asystenta selekcjonera, Marcina Prasoła. Choć sam Jan Urban utrzymał posadę, z krążących plotek wynika, że w PZPN oczekiwano jego rezygnacji.

„Gdy rozmawiamy z członkami zarządu PZPN, spekulują, że Cezary Kulesza tak naprawdę chciał zmiany selekcjonera, ale chciał to dobrze rozegrać. Prezes związku miał być przekonany, że po tak brutalnych cięciach sztabu, selekcjoner uniesie się honorem i sam zrezygnuje. Wtedy na jego miejsce mógłby wskoczyć np. Jerzy Brzęczek. Jednak Urban postanowił, że dokończy misję” – pisze dziennikarz WP SportoweFakty Marek Wawrzynowski.

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