Jagiellonia Białystok zagra z Sunderlandem. Pierwszy taki mecz w historii klubu

Polskie kluby nie zachwycają w tegorocznej Lidze Europy i w czterech kolejkach zdobyły łącznie cztery punkty. Jagiellonia Białystok wywalczyła trzy oczka dzięki wygranej 3:1 z Araratem-Armenią, natomiast Lech Poznań zapisał na koncie jeden punkt po starciu z angielskim Sunderlandem. W czwartek, 26 listopada, z tym rywalem z Wysp zmierzy się zespół z Białegostoku. Dla „Dumy Podlasia” będzie to pierwsze w historii spotkanie z angielską drużyną w europejskich pucharach.

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Drużyna z Anglii zmaga się z własnymi problemami i zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli Premier League. W dodatku w pucharowym meczu z Jagiellonią nie wystąpi dwóch czołowych graczy rywali, czyli legendarny Szwajcar Granit Xhaka oraz bramkostrzelny reprezentant Holandii Brian Brobbey. Osłabienie przeciwnika otwiera przed Białostoczanami dużą szansę na wywalczenie kompletu punktów, a podobna okazja może się już nie powtórzyć.

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Sunderland bez Granita Xhaki i Briana Brobbeya. Trener Regis Le Bris zabiera głos

Wiadomość o nieobecności dwóch istotnych zawodników Sunderlandu przekazał trener tej drużyny Regis Le Bris podczas środowej konferencji prasowej.

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„Czują się dobrze. Obaj są w znacznie lepszej formie, a ich stan oceniamy z tygodnia na tydzień. Oni też bardzo chcą grać, ale musimy na nich uważać, bo sezon będzie długi. W tym tygodniu nie będą więc dostępni, ale zobaczymy, co dalej” – powiedział szkoleniowiec.

Mimo tych braków kadrowych angielski zespół spisuje się ostatnio coraz lepiej. W dwóch poprzednich kolejkach Premier League pokonał Chelsea Londyn 1:0 i zremisował 0:0 z Aston Villą, dzięki czemu przesunął się z ostatniego na 18. miejsce w ligowej stawce. Z kolei zmagania w Lidze Europy trener traktuje jako szansę na przetestowanie młodych zawodników. „Oglądanie młodych piłkarzy w tych rozgrywkach jest zawsze interesujące” – podkreślił Regis Le Bris.

Po czterech kolejkach Ligi Europy Sunderland ma w dorobku siedem punktów i plasuje się na 11. miejscu, a miesiąc temu zremisował w Poznaniu z Lechem 1:1. Jagiellonia Białystok zgromadziła dotychczas trzy punkty i zajmuje 29. pozycję w tabeli.