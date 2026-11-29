Piątkowe i sobotnie próby w Ruce sugerowały, że po nieudanym otwarciu w Lillehammer Kacper Tomasiak może walczyć o lokaty w pierwszej dziesiątce, a coraz lepiej spisywał się też Paweł Wąsek. W niedzielę kwalifikacje po raz pierwszy w tym sezonie przebrnęło pięciu reprezentantów Polski. Do pięćdziesiątki nie zakwalifikował się jedynie Dawid Kubacki, który zajął 52. lokatę i już po raz trzeci na cztery dotychczasowe próby znalazł się poza konkursem.
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W rundzie kwalifikacyjnej Tomasiak uzyskał 12. notę, a Wąsek po raz kolejny w Ruce zameldował się w czołowej trzydziestce. Swoje najlepsze próby oddali również 30. Jakub Wolny oraz 35. Klemens Joniak, jednak w pierwszej serii konkursowej Wolny i Joniak zamknęli stawkę na 49. i 50. pozycji.
Rywalizację na półmetku zakończył również sklasyfikowany na 34. miejscu Kacper Tomasiak, który uzyskał tylko 119,5 metra. Polak trafił na zmienne warunki i znalazł się w grupie zawodników pozbawionych szans na walkę o czołowe lokaty. Poza finałową trzydziestką znaleźli się także między innymi zawodnicy z podium kwalifikacji, czyli Halvor Egner Granerud oraz Artti Aigro.
Do serii finałowej awansowali 23. na półmetku Paweł Wąsek oraz 21. Maciej Kot. Dla Kota oznaczało to pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata, które zdobył jako trzeci polski skoczek. Po słabszej próbie w drugiej rundzie spadł jednak na 29. lokatę, natomiast Wąsek skoczył 135 metrów i przesunął się na 19. pozycję, poprawiając swój sobotni rezultat.
Puchar Świata w Ruce. Wyniki niedzielnego konkursu po pierwszej serii
- 1. Stephan Embacher (Austria) - 269,4 pkt (138,5/138 m)
- 2. Isak Andreas Langmo (Norwegia) - 266,4 pkt (146/132 m)
- 3. Jan Hoerl (Austria) - 262,4 pkt (137/138 m)
- 4. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 257,7 pkt (134/144 m)
- 5. Pius Paschke (Niemcy) - 257,2 pkt (142,5/135,5 m)
- 6. Marius Lindvik (Norwegia) - 256,9 pkt (129,5/140,5 m)
- 6. Maximilian Ortner (Austria) - 256,9 pkt (131/142 m)
- 8. Clemens Aigner (Austira) - 254,3 pkt (131/137,5 m)
- 9. Domen Prevc (Słowenia) - 253,6 pkt (140/131 m)
- 10. Ren Nikaido (Japonia) - 248,5 pkt (127/136 m)
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- 19. Paweł Wąsek - 233,4 pkt (126,5/135 m)
- 29. Maciej Kot - 187 pkt (128/110,5 m)
- 34. Kacper Tomasiak - 99 pkt (119,5 m)
- 49. Jakub Wolny - 55,2 pkt (101 m)
- 50. Klemens Joniak - 28,4 pkt (84,5 m)