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Drugi weekend obecnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS90 w austriackim Hinzenbach od początku układał się doskonale dla liderki polskiej kadry. Anna Twardosz, która podczas inauguracji w Lillehammer dwukrotnie zajęła 18. lokatę, już w kwalifikacjach wywalczyła wysokie dziewiąte miejsce. Była to jednak dopiero zapowiedź jej występu w głównych zawodach!

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W pierwszej serii sobotniego konkursu reprezentantka Polski uzyskała 88 metrów, co na półmetku rywalizacji dawało jej historyczne trzecie miejsce. Stawkę otwierała najlepsza w kwalifikacjach i dominująca w poprzednim sezonie Słowenka Nika Prevc po skoku na 90 metrów. Drugą pozycję zajmowała Austriaczka Lisa Fettner, która przekroczyła rozmiar skoczni i skoczyła 90,5 metra – najdalej w całej serii.

W finałowej próbie Twardosz skoczyła 86 metrów i z łączną notą 225,6 punktu spadła na piątą lokatę. Wyprzedziły ją norweska mistrzyni olimpijska Anna Odine Stroem, która po skoku na 89 metrów wskoczyła na podium, oraz druga ze Słowenek, Nika Vodan (88 metrów). Piąta pozycja w Hinzenbach to jednak najlepszy wynik w historii polskich skoków narciarskich kobiet w Pucharze Świata. Dotychczasowym rekordem Twardosz w tym cyklu było 10. miejsce z ubiegłego sezonu w Falun, natomiast najlepszym rezultatem w historii reprezentacji była 6. lokata Kingi Rajdy wywalczona w Oberstdorfie w sezonie 2019/2020.

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Zwycięstwo w Hinzenbach odniosła Lisa Fettner, dla której była to trzecia wygrana w karierze. Austriaczka w drugiej serii osiągnęła 90 metrów i zgromadziła łącznie 239,7 punktu. Dokładnie taką samą odległość w finale zmierzono Nice Prevc, jednak Słowenka przegrała triumf o zaledwie 0,7 punktu. Trzecia Anna Odine Stroem straciła do zwyciężczyni 7,6 punktu, ale miejsce na podium pozwoliło Norweżce objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 210 punktów.

W zawodach zabrakło drugiej z Polek. Kamila Karpiel zajęła 47. miejsce i odpadła w kwalifikacjach, z których do konkursu kobiet awansuje 40 zawodniczek. Z kolei Anna Twardosz dzięki sobotniemu występowi przesunęła się na 12. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, mając na koncie 71 punktów.

Puchar Świata w Hinzenbach. Wyniki sobotniego konkursu skoków kobiet

1. Lisa Fettner (Austria) – 239,7 punktu (90,5/90 m)

2. Nika Prevc (Słowenia) – 239 punktów (90/90 m)

3. Anna Odine Stream (Norwegia) – 232,1 punktu (87,5/89 m)

4. Nika Vodan (Słowenia) – 230,6 punktu (86,5/88 m)

5. Anna Twardosz (Polska) – 225,6 punktu (88/86 m)

6. Luisa Goerlich (Niemcy) – 224,7 punktu (88/85,5 m)