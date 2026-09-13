Rosyjska rakieta zniszczyła mieszkanie znanej tenisistki. Jastremska apeluje do władz

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-13 21:57

Dajana Jastremska, ukraińska tenisistka, poinformowała o tragedii. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego zniszczone zostało mieszkanie jej rodziny w Odessie. Sportsmenka opublikowała w sieci porażające zdjęcia i nagrania. Skierowała też mocne słowa do władz tenisowych organizacji, pokazując im skutki „rosyjskiego świata”.

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Autor: Dajana Jastremska/ Instagram Odessa, rosyjski atak rakietowy

Dajana Jastremska ofiarą rosyjskiego ataku rakietowego. Mieszkanie zniszczone

Dajana Jastremska przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych tragiczne informacje ze swojej ojczyzny. Ukraińska tenisistka poinformowała, że jej rodzinne mieszkanie w Odessie uległo zniszczeniu na skutek uderzenia rosyjskiej rakiety. 26-letnia sportsmenka udostępniła w sieci poruszające nagrania oraz zdjęcia, na których widać ogarnięty płomieniami budynek.

Zawodniczka we wpisie opublikowanym w sobotę poinformowała o nocnym dramacie, pokazując efekty niszczycielskich działań agresora. Jak podkreśliła Jastremska, w ich dom w Odessie bezpośrednio trafił rosyjski pocisk manewrujący Kalibr, doprowadzając do jego zniszczenia. Tymi słowami 26-latka zobrazowała rzeczywistość ukraińską pod ostrzałem.

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Ocalał tylko ręcznik tenisistki z Roland Garros

Jak relacjonuje zawodniczka, w ruinach zniszczonego mieszkania ocalał zaledwie jeden, dość symboliczny przedmiot – jej ręcznik pamiątkowy z paryskiego turnieju wielkoszlemowego Roland Garros.

Symboliczne. Część światowego tenisa przetrwała rosyjski pocisk. Nasz dom nie. Spójrzcie na te zdjęcia naszymi oczami - to jest prawdziwe znaczenie waszej »neutralności« z ukraińskiej perspektywy" – napisała na swoim profilu Dajana Jastremska, kierując te słowa w stronę władz kobiecych rozgrywek WTA oraz Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF). Zwróciła w ten sposób uwagę na kontrowersyjny przepis dopuszczający sportowców z Rosji do rywalizacji pod flagą neutralną.

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26-latka, klasyfikowana aktualnie na 113. pozycji w globalnym rankingu, ma na koncie awans do półfinału Australian Open 2024, choć niedawno pożegnała się z wielkoszlemowym US Open już w pierwszej rundzie. Warto przypomnieć, że to nie pierwsza sytuacja w ostatnich tygodniach, gdy rosyjskie naloty bezpośrednio uderzają w mienie ukraińskich gwiazd sportu.

Podczas niedawnego turnieju w Stanach Zjednoczonych również Elina Switolina poinformowała o poważnych zniszczeniach swojego obiektu sportowego z kortami do padla, zlokalizowanego w Kijowie. Tymczasem w sobotnich atakach na Odessę wykorzystano drony i rakiety, uszkadzając liczne zabudowania mieszkalne. Według raportów przekazanych przez Olega Kipera, pełniącego funkcję gubernatora obwodu, obrażenia odniosło co najmniej 35 cywilów.

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