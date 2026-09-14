Iga Świątek traci pozycję po US Open. Nowa liderka zestawienia

Szczyt rankingu WTA po raz pierwszy w historii należy do Jeleny Rybakiny. Zawodniczka z Kazachstanu przypieczętowała historyczny sukces wygraną w finale turnieju w Nowym Jorku, gdzie po zaciętym spotkaniu pokonała Arynę Sabalenkę wynikiem 6:4, 5:7, 6:2.

W wyniku tej porażki reprezentantka Białorusi musi zadowolić się pozycją wiceliderki światowej klasyfikacji. Prowadzenie straciła po 99 tygodniach panowania.

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Najniższy stopień podium utrzymała Jessica Pegula, podczas gdy tuż za nią uplasowała się druga z Amerykanek - Coco Gauff. Obie reprezentantki gospodarzy zakończyły zmagania na nowojorskich kortach na etapie półfinału.

W pierwszej dziesiątce zauważalny progres odnotowała Elina Switolina. Ukraińska tenisistka wywalczyła sobie siódmą lokatę, zostawiając w tyle Karolinę Muchovą oraz Igę Świątek, która po porażce z Qinwen Zheng w czwartej rundzie amerykańskiego szlema osunęła się w rankingu z ósmej na dziewiątą pozycję.

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Iga Świątek traci pozycję w najnowszym rankingu WTA

Aktualne zestawienie czołowych tenisistek świata prezentuje się następująco:

1. Jelena Rybakina (Kazachstan) 9901 pkt

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) 7875

3. Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) 7265

4. Coco Gauff (Stany Zjednoczone) 7244

5. Mirra Andriejewa 5743

6. Linda Noskova (Czechy) 5328

7. Elina Switolina (Ukraina) 4809

8. Karolina Muchova (Czechy) 4683

9. Iga Świątek (Polska) 4619

10. Marta Kostiuk (Ukraina) 3980

Pozycje pozostałych Polek w rankingu to odpowiednio: