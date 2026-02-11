Rywalizacja mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 metrów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 budzi ogromne emocje wśród polskich kibiców. Nadzieje są spore, szczególnie w kontekście formy, jaką w ostatnim czasie prezentował Damian Żurek. Jego występy dają realne szanse na walkę o czołowe lokaty, a nawet o medal. Oprócz niego, na starcie zobaczymy również dwóch innych reprezentantów Polski, którzy z pewnością zrobią wszystko, aby godnie reprezentować nasz kraj i powalczyć o jak najlepsze wyniki.

Damian Żurek powalczy o medal olimpijski

Po srebrnym medalu Kacpra Tomasiaka w skokach narciarskich cała Polska trzyma kciuki za kolejnych sportowców. Jednym z głównych faworytów do zdobycia medalu w biało-czerwonej ekipie jest Damian Żurek, nasz reprezentant w łyżwiarstwie szybkim. Spore szanse na jego zdobycie ma już we wtorek 11 lutego podczas zmagań na dystansie 1000 metrów. Oprócz niego o olimpijskie laury powalczą tego dnia także Marek Kania i Piotr Michalski.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 - łyżwiarstwo szybkie 1000 m mężczyzn - transmisja 11.02. Gdzie oglądać?

Początek emocjonujących zmagań na torze łyżwiarskim zaplanowano na godzinę 18:30. Polscy kibice będą mogli śledzić na żywo występy naszych reprezentantów dzięki transmisji telewizyjnej, która dostępna będzie na kanałach Telewizji Polskiej (TVP1 lub TVP Sport oraz online - na TVP VOD i w aplikacji TVP GO) oraz Eurosportu.

Przypomnijmy, że polską reprezentację tworzy w tym roku 59 osób, uczestniczących w 12 z 16 możliwych dyscyplin. Podczas poprzednich igrzysk zimowych w Pekinie biało-czerwona ekipa uplasowała się dopiero na 27. miejscu z jednym medalem, brązowym. Kibice sportowych talentów znad Wisły liczą na o wiele lepszy wynik w tym roku.