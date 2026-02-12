Zimowe Igrzyska Olimpijskie - polscy medaliści. To oni przywieźli najwięcej medali

Historia występów reprezentacji Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich to zbiór wzruszeń, niespodziewanych sukcesów i momentów, w których zabrakło przysłowiowego "kroku". Od debiutu w Chamonix w 1924 roku polscy sportowcy zapisali na kartach historii wiele niezapomnianych chwil. Choć początki były skromne i na pierwszy krążek trzeba było poczekać 32 lata, z biegiem lat biało-czerwoni stawali się coraz bardziej konkurencyjni, a ich determinacja i talent przynosiły upragnione medale.

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Takie mieliśmy sukcesy

Pierwszym polskim medalistą w ramach igrzysk zimowych został Franciszek Gąsienica Groń. W 1956 roku, również we włoskim Cortina d’Ampezzo, wywalczył on brąz w kombinacji norweskiej. Do końca XX wieku udało się zebrać tylko trzy kolejne krążki, w tym złoto Wojciecha Fortuny w skokach narciarskich (1972). Fatalna passa trwała w latach 1976-1998 bez ani jednego medalu.

Od czasu igrzysk w Salt Lake City (2002) polska reprezentacja nigdy nie wracała do domu z niczym, a najbardziej udane były rozgrywki w latach 2010 i 2014. Wówczas Polska zebrała po sześć medali, w tym podczas późniejszych igrzysk w Soczi były to aż cztery złote krążki. W 2018 roku Polacy osiągnęli złoto i brąz, a na ostatnich ZIO w 2022 roku - tylko brąz.

Polska nigdy nie znalazła się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji medalowej. Najwyższą pozycją biało-czerwonych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich było 11. miejsce z lat 1960 i 2014.

To oni zdobyli najwięcej medali

Osiem osób z Polski przywiozło z zimowych rozgrywek więcej niż jeden medal olimpijski. Tylko trzy osoby zdobyły ich więcej niż trzy. Byli to legendarni Justyna Kowalczyk, Adam Małysz i Kamil Stoch. Zestawienie prezentuje się następująco:

Justyna Kowalczyk - 5 (2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe)

Kamil Stoch - 4 (3 złote, 1 brązowy)

Adam Małysz - 4 (3 srebrne, 1 brązowy)

Zbigniew Bródka - 2 (1 złoty, 1 brązowy)

Katarzyna Bachleda-Curuś - 2 (1 srebrny, 1 brązowy)

Katarzyna Woźniak - 2 (1 srebrny, 1 brązowy)

Luiza Złotkowska - 2 (1 srebrny, 1 brązowy)

Dawid Kubacki - 2 (oba brązowe)