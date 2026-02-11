Igrzyska Olimpijskie 2026 - medale - aktualna tabela medalowa. Kto prowadzi? Jak wypada Polska?

Rozgrywki we włoskich Alpach budzą ogromne emocje, a fani sportów zimowych kibicują Polakom wymienianym wśród faworytów do zdobycia olimpijskich medali. Nasz kraj reprezentuje 59 uzdolnionych sportowców, póki co bez żadnego krążka. Po pierwszym weekendzie Zimowych Igrzysk Olimpijskich liderem jest kraj, który uplasował się na pierwszym miejscu w tabeli medalowej zarówno w 2022, jak i w 2018 roku.

Norwegia na szczycie, a Bułgaria świętuje. Polska ma srebro!

Jak dotąd, odbyło się 30 ze 116 zaplanowanych rozgrywek medalowych, a w tabeli widnieje 21 spośród 92 uczestniczących ekip. Warto przypomnieć, że do narodowej klasyfikacji nie będą wliczane sukcesy neutralnych sportowców z Białorusi i Rosji.

Jak prezentują się aktualne wyniki? Zwycięska w dwóch poprzednich igrzyskach zimowych Norwegia zdobyła siedem złotych medale i widnieje na prowadzeniu. Łącznie ma trzynaście medali, również najwięcej. Gospodarze, czyli Włosi, plasują się dopiero na siódmym miejscu. Wielkie święto trwa w Bułgarii: 22-letni Terwel Zamfirow zdobył brąz w slalomie (gigant równoległy), dając swojemu krajowi pierwszy zimowy medal od 20 lat. Polacy wkroczyli do tabeli wraz ze srebrnym medalem, który 9 lutego sensacyjnie wywalczył 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak. Aktualnie biało-czerwoni zajmują 17. miejsce.

Igrzyska Olimpijskie 2026 - tabela medalowa

Po przecinku podajemy medale w kolejności złote, srebrne i brązowe (stan na 11.02, 15:30).

1. Norwegia - 7,2,4 (łącznie 13)

2. Szwajcaria - 4,1,2 (łącznie 7)

3. USA - 3,5,2 (łącznie 10)

4. Niemcy - 3,2,1 (łącznie 6)

4. Szwecja - 3,2,1 (łącznie 6)

6. Austria - 2,4,0 (łącznie 6)

7. Włochy - 2,2,7 (łącznie 11)

8. Japonia - 2,2,4 (łącznie 8)

9. Francja - 1,2,1 (łącznie 4)

10. Czechy - 1,1,0 (łącznie 2)

10. Holandia - 1,1,0 (łącznie 2)

10. Słowenia - 1,1,0 (łącznie 2)

13. Kanada - 0,1,2 (łącznie 3)

14. Chiny - 0,1,1 (łącznie 2)

14. Korea Południowa - 0,1,1 (łącznie 2)

14. Nowa Zelandia - 0,1,1 (łącznie 2)

17. Łotwa - 0,1,0 (łącznie 1)

17. Polska - 0,1,0 (łącznie 1)

19. Belgia - 0,0,1 (łącznie 1)

19. Bułgaria - 0,0,1 (łącznie 1)

19. Finlandia - 0,0,1 (łącznie 1)

Kto był najlepszy w poprzednich igrzyskach?

Pekin 2022 - Norwegia (16,8,13)

Pjongczang 2018 - Norwegia (14,14,11)

Soczi 2014 - Rosja (11,10,9)

Vancouver 2010 - Kanada (14,7,5)

Turyn 2006 - Niemcy (11,12,6)

Salt Lake City 2002 - Norwegia (13,5,7)