Igrzyska Olimpijskie 2026 - medale - aktualna tabela medalowa. Kto prowadzi? Jak wypada Polska?

Rozgrywki we włoskich Alpach budzą ogromne emocje, a fani sportów zimowych kibicują Polakom wymienianym wśród faworytów do zdobycia olimpijskich medali. Nasz kraj reprezentuje 59 uzdolnionych sportowców, póki co bez żadnego krążka. Przed drugim weekendem Zimowych Igrzysk Olimpijskich liderem jest kraj, który uplasował się na pierwszym miejscu w tabeli medalowej zarówno w 2022, jak i w 2018 roku.

Norwegia na szczycie, debiut Ameryki Południowej

Jak dotąd, odbyło się 59 ze 116 zaplanowanych rozgrywek medalowych, a w tabeli widnieją 25 spośród 92 uczestniczących ekip. Warto przypomnieć, że do narodowej klasyfikacji nie będą wliczane sukcesy neutralnych sportowców z Białorusi i Rosji.

Jak prezentują się aktualne wyniki? Zwycięska w dwóch poprzednich igrzyskach zimowych Norwegia zdobyła dziesięć złotych medali i widnieje na prowadzeniu. Łącznie ma dwadzieścia krążków, również najwięcej, tuż przed gospodarzami. Włosi plasują się na drugim miejscu z osiemnastoma medalami, w tym sześcioma złotymi.

Wielkie święto trwało w Bułgarii: 22-letni Terwel Zamfirow zdobył brąz w slalomie (gigant równoległy), dając swojemu krajowi pierwszy zimowy medal od 20 lat. Jeszcze większy sukces odnotował Lucas Pinheiro Braathen. Narciarz alpejski wywalczył złoto dla Brazylii - pierwszy w historii zimowych igrzysk krążek dla państwa z Ameryki Południowej.

Jak wypada Polska? Tomasiak i Siemirunnij dali nam trzy medale

Polacy wkroczyli do tabeli wraz ze srebrnym medalem, który 9 lutego sensacyjnie wywalczył 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak. Następnie zdobył on jeszcze brąz, dając kibicom kolejny powód do radości. Srebrny krążek dołożył do tego panczenista Władimir Siemirunnij. Które miejsce ma Polska? Aktualnie biało-czerwoni zajmują 20. miejsce.

Igrzyska Olimpijskie 2026 - tabela medalowa

Po przecinku podajemy medale w kolejności złote, srebrne i brązowe (stan na niedzielę 15.02, 11:30).

1. Norwegia - 10,3,7 (łącznie 20)

2. Włochy - 6,3,9 (łącznie 18)

3. USA - 5,8,4 (łącznie 17)

4. Austria - 4,6,3 (łącznie 13)

5. Francja - 4,6,2 (łącznie 12)

6. Niemcy - 4,5,4 (łącznie 13)

7. Holandia - 4,4,1 (łącznie 9)

7. Szwecja - 4,4,1 (łącznie 9)

9. Szwajcaria - 4,2,3 (łącznie 9)

10. Japonia - 3,4,8 (łącznie 15)

11. Australia - 3,1,0 (łącznie 4)

12. Czechy - 2,2,0 (łącznie 4)

13. Słowenia - 2,1,0 (łącznie 3)

14. Korea Południowa - 1,2,2 (łącznie 5)

15. Brazylia - 1,0,0 (łącznie 1)

15. Kazachstan - 1,0,0 (łącznie 1)

15. Wielka Brytania - 1,0,0 (łącznie 1)

18. Kanada - 0,3,5 (łącznie 8)

19. Chiny - 0,2,2 (łącznie 4)

20. Polska - 0,2,1 (łącznie 3)

21. Łotwa - 0,1,1 (łącznie 2)

21. Nowa Zelandia - 0,1,1 (łącznie 2)

23. Bułgaria - 0,0,2 (łącznie 2)

23. Finlandia - 0,0,2 (łącznie 2)

25. Belgia - 0,0,1 (łącznie 1)

Kto był najlepszy w poprzednich igrzyskach?

Pekin 2022 - Norwegia (16,8,13)

Pjongczang 2018 - Norwegia (14,14,11)

Soczi 2014 - Rosja (11,10,9)

Vancouver 2010 - Kanada (14,7,5)

Turyn 2006 - Niemcy (11,12,6)

Salt Lake City 2002 - Norwegia (13,5,7)