Zygmunt Chajzer popiera dopłaty do emerytur artystów. Zaliczył wpadkę z jednym muzykiem

W czerwcu 2026 roku w Polsce wybuchła ożywiona debata na temat rządowego projektu zakładającego dopłaty do emerytur dla twórców. Temat ten wzbudza ogromne emocje, a oliwy do ognia dolewają zwłaszcza młodzi przedstawiciele branży.

Sonda Co sądzisz o emeryturach gwiazd? Są zdecydowanie za wysokie Są skandalicznie niskie Nie mama zdania

Skolim krytykuje dopłaty do emerytur dla artystów

Piosenkarz Skolim, który nie narzeka na problemy finansowe, podczas imprezy w Czeremsze bardzo ostro wypowiedział się na temat planów rządu.

Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, prze*ebali, albo ci młodzi robią taką chu*ową muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćp*nów. [...] Nigdy na to nie pozwolę. Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. [...] nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. Ku*wa dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich, to pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej.

Na słowa młodego muzyka szybko odpowiedzieli inni twórcy. Doda ostro skrytykowała Skolima, nie szczędząc złośliwości na temat jego sposobu zarabiania.

Doda odpowiada Skolimowi

Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy Skolim, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatru, musicalu, do miejsc, gdzie są artyści, którzy nie mieli jak prze****ć swoich finansów, bo po prostu ich nie mieli.

Do wymiany zdań dołączył teraz Zygmunt Chajzer, ikona polskiej telewizji. Prowadził on wiele teleturniejów, w których uczestnicy walczyli o nagrody finansowe. Można więc przypuszczać, że temat pieniędzy nie jest mu obcy.

Zygmunt Chajzer popiera dopłaty do emerytur artystów

Na profilu facebookowym Zygmunta Chajzera opublikowano fragment wywiadu. Prezenter zdradził w nim swoje zdanie na temat dofinansowania składek emerytalnych dla artystów.

Zobacz też: Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami"! Miszczak chce na jej miejsce wielką gwiazdę kina? Już wszystko jasne

Jestem absolutnie za. Uważam, że wielu niezależnych, samodzielnie myślących, samodzielnie działających, niepokornych artystów, jest niedocenianych. Oni idą swoją drogą, oni tworzą sztukę na najwyższym poziomie, która nie zawsze jest rozumiana. Nie zawesze jest kupowana i nie jest komercyjna. Nie mówimy tu o popularnych piosenkarzach, nie mówimy tu o wielkich gwiazdach, aktorach. Nie, to jest zupełnie inna kategoria. Poza tym te dopłaty będą dotyczyć składek emerytalnych, to nie jest dawanie tym ludziom pieniędzy do ręki. Tylko uzupełnianie tego drobnego wkładu, ltóry oni przenoszą do ZUS-u. I z tych składek potem będą mieli emerytury. Cyprian Kamil Norwid, wielki artysta, wielki poeta umarł w przytułku, bo nie miał z cego żyć! Był artystą, którego nikt nie rozumiał.

Przeprowadzająca wywiad dziennikarka „Wirtualnej Polski” po wysłuchaniu tej argumentacji, postanowiła zadać Zygmuntowi Chajzerowi nietypowe pytanie.

Nie przegap: Ta gwiazda ma prawie 20 tys. emerytury! Jak ona to zrobiła?

A słyszał pan wypowiedź Skolima?

A kto to jest Skolim?

— zdziwił się Zygmunt Chajzer.

Spór o systemowe wsparcie ubezpieczeń społecznych dla twórców z pewnością nieprędko się zakończy. Zawsze znajdą się jednak gwiazdy, które nie muszą zaprzątać sobie głowy swoimi finansami w jesieni życia.

Nie przegap: Izabella Krzan odsłania niesamowicie zgrabne ciało w minibikini! Tak odpowiada na złośliwy komentarz

Skolim Hit Sopot Festiwal