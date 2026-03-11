Nie żyje Elżbieta Gaertner. Gwiazda znanych seriali zmarła w wieku 83 lat

Zmarła Elżbieta Gaertner. Ekipa "Na Wspólnej" w żałobie

Zaledwie miesiąc po śmierci Bożeny Dykiel, do obsady "Na Wspólnej" dotarła kolejna dramatyczna informacja. 10 marca odeszła Elżbieta Gaertner, mając 83 lata. Na antenie stacji TVN grała Irenę, która była matką Ewy Ostrowskiej.

"Nie żyje Elżbieta Gaertner, była cenioną aktorką teatralną, filmową oraz dubbingową, której głos towarzyszył wielu pokoleniom widzów. [...] Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dubbingu" - poinformował portal Kulturalnipl.

W maju Elżbieta Gaertner świętowałaby 84. urodziny. W 1965 roku została absolwentką Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST. Następnie na rok dołączyła do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Po trzech latach od ukończenia studiów na chwilę związała się z Teatrem Powszechnym w Warszawie, a potem na stałe z Teatrem Narodowym, gdzie występowała aż do 1990 roku.

Elżbieta Gaertner grała w kultowych serialach. Była też legendą dubbingu

Aktorka umiejętnie łączyła pracę na scenie z grą przed kamerą. Od drugiej połowy lat 60. nieustannie pojawiała się na ekranach. Elżbieta Gaertner była aktywna zawodowo niemal do końca życia i zagrała w wielu cenionych produkcjach.

Widzowie z pewnością pamiętają ją z takich hitów jak "Dom", kontynuacji "Czterdziestolatka", "Złotopolskich", "Gliny", "Kasi i Tomka", "Na dobre i na złe", "Samego życia" oraz "Na Wspólnej". Ostatnią postacią, w którą wcieliła się Elżbieta Gaertner, była Krystyna w serialu platformy Netflix "Gang Zielonej Rękawiczki".

Elżbieta Gaertner miała również ogromny dorobek jako aktorka dubbingowa. Jej głos można usłyszeć w takich filmach jak "Dawno temu w trawie", "Harry Potter", "Ben 10", "Most do Terabithii", "Czarownica" i "Mary Poppins powraca".

"Użyczyła głosu dziesiątkom postaci w filmach i serialach, m.in. w seriach o Harrym Potterze czy w animacjach takich jak "Przygody Guliwera". Zagrała w ponad 200 produkcjach, w tym w popularnych polskich serialach i filmach fabularnych" - wylicza portal Kulturalni.pl.

