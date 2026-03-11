Kabaret Neo-Nówka w trasie "Pokolenie DNA". Wygraj bilet na występ 22 marca

Roman Żurek i Kabaret Neo-Nówka z programem "Pokolenie DNA"

Słynna grupa satyryczna od wielu sezonów przyciąga tłumy fanów spragnionych inteligentnego humoru. Twórcy wielokrotnie zdobywali najważniejsze statuetki na prestiżowych przeglądach artystycznych. Najnowsze widowisko "Pokolenie DNA" udowadnia kunszt Romana Żurka, Michała Gawlińskiego oraz Radosława Bieleckiego. Artyści pod oficjalnym patronatem Radia ESKA oraz Radia ESKA2 ponownie biorą na warsztat skomplikowane zjawiska społeczne i prezentują je w niezwykle przenikliwej formie.

Najświeższy materiał to doskonała opcja dla widzów oczekujących od scenicznych skeczów głębszego przesłania i ukrytego sensu. Satyrycy zmuszają do refleksji poprzez błyskotliwe żarty i cięte riposty. W spektaklu "Pokolenie DNA" publiczność zobaczy doskonale znanych bohaterów, z których od lat słynie wrocławska formacja, a także całkowicie nowe postacie stworzone specjalnie na potrzeby tej trasy koncertowej.

Bilety na Kabaret Neo-Nówka w Legionowie. Słuchaj Radia ESKA2

Fani pragnący zobaczyć nadchodzące występy na żywo mogą nabyć wejściówki za pośrednictwem serwisu qualitim.pl. Zaproszenia na występ Kabaretu Neo-Nówka w Legionowie rozdawane są również na antenie Radia ESKA i Radia ESKA2. Zespół zaprezentuje się przed publicznością dokładnie 22 marca, dlatego zachęcamy do uważnego śledzenia naszych audycji.

"Jedno jest pewne – uśmiech po tym wydarzeniu zostanie z Tobą na długo. Nie przegap tego wyjątkowego spektaklu!" - zapewniają organizatorzy.

Trasa "Pokolenie DNA". Kiedy wystąpi Kabaret Neo-Nówka?

22.03 – Legionowo

27.03 – Jelenia Góra

28.03 – Nowa Sól

28.03 – Lubin

29.03 – Bydgoszcz

25.04 – Tarnobrzeg

26.04 – Krosno

27.04 – Mielec

28.04 – Katowice

25.09 – Tarnów

26.09 – Tarnowskie Góry

26.09 – Będzin

27.09 – Bielsko-Biała

09.10 – Toruń

10.10 – Łódź

11.10 – Warszawa

17.10 – Nowy Sącz

18.10 – Jastrzębie-Zdrój

18.10 – Mysłowice

19.10 – Kraków

24.10 – Olsztyn

13.11 – Rzeszów

14.11 – Lublin

15.11 – Zamość

15.11 – Chełm

20.11 – Słupsk

21.11 – Elbląg

21.11 – Gdańsk

22.11 – Inowrocław

22.11 – Grudziądz

27.11 – Zielona Góra

28.11 – Poznań

29.11 – Wrocław