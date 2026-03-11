Kabaret Neo-Nówka w trasie "Pokolenie DNA". Wygraj bilet na występ 22 marca

Spis treści
Roman Żurek i Kabaret Neo-Nówka z programem "Pokolenie DNA"
Słynna grupa satyryczna od wielu sezonów przyciąga tłumy fanów spragnionych inteligentnego humoru. Twórcy wielokrotnie zdobywali najważniejsze statuetki na prestiżowych przeglądach artystycznych. Najnowsze widowisko "Pokolenie DNA" udowadnia kunszt Romana Żurka, Michała Gawlińskiego oraz Radosława Bieleckiego. Artyści pod oficjalnym patronatem Radia ESKA oraz Radia ESKA2 ponownie biorą na warsztat skomplikowane zjawiska społeczne i prezentują je w niezwykle przenikliwej formie.
Najświeższy materiał to doskonała opcja dla widzów oczekujących od scenicznych skeczów głębszego przesłania i ukrytego sensu. Satyrycy zmuszają do refleksji poprzez błyskotliwe żarty i cięte riposty. W spektaklu "Pokolenie DNA" publiczność zobaczy doskonale znanych bohaterów, z których od lat słynie wrocławska formacja, a także całkowicie nowe postacie stworzone specjalnie na potrzeby tej trasy koncertowej.
Bilety na Kabaret Neo-Nówka w Legionowie. Słuchaj Radia ESKA2
Fani pragnący zobaczyć nadchodzące występy na żywo mogą nabyć wejściówki za pośrednictwem serwisu qualitim.pl. Zaproszenia na występ Kabaretu Neo-Nówka w Legionowie rozdawane są również na antenie Radia ESKA i Radia ESKA2. Zespół zaprezentuje się przed publicznością dokładnie 22 marca, dlatego zachęcamy do uważnego śledzenia naszych audycji.
"Jedno jest pewne – uśmiech po tym wydarzeniu zostanie z Tobą na długo. Nie przegap tego wyjątkowego spektaklu!" - zapewniają organizatorzy.
Trasa "Pokolenie DNA". Kiedy wystąpi Kabaret Neo-Nówka?
- 22.03 – Legionowo
- 27.03 – Jelenia Góra
- 28.03 – Nowa Sól
- 28.03 – Lubin
- 29.03 – Bydgoszcz
- 25.04 – Tarnobrzeg
- 26.04 – Krosno
- 27.04 – Mielec
- 28.04 – Katowice
- 25.09 – Tarnów
- 26.09 – Tarnowskie Góry
- 26.09 – Będzin
- 27.09 – Bielsko-Biała
- 09.10 – Toruń
- 10.10 – Łódź
- 11.10 – Warszawa
- 17.10 – Nowy Sącz
- 18.10 – Jastrzębie-Zdrój
- 18.10 – Mysłowice
- 19.10 – Kraków
- 24.10 – Olsztyn
- 13.11 – Rzeszów
- 14.11 – Lublin
- 15.11 – Zamość
- 15.11 – Chełm
- 20.11 – Słupsk
- 21.11 – Elbląg
- 21.11 – Gdańsk
- 22.11 – Inowrocław
- 22.11 – Grudziądz
- 27.11 – Zielona Góra
- 28.11 – Poznań
- 29.11 – Wrocław