Zaskakujący wpis Dominiki Ostałowskiej. Gwiazda otwarcie o trudnych zmaganiach we własnej głowie

Mroczna odsłona Dominiki Ostałowskiej

Od wielu lat Dominika Ostałowska niezmiennie cieszy się ogromną rzeszą wiernych sympatyków. Choć dla szerokiej publiczności jej twarz nierozerwalnie łączy się z postacią z uwielbianej telenoweli "M jak miłość", artystka z sukcesami realizuje się również na deskach teatralnych, biorąc udział w nietuzinkowych przedsięwzięciach. W ostatnim czasie zdecydowała się jednak odsłonić przed internautami nieco bardziej prywatną i refleksyjną stronę swojej natury.

Zobacz też: Markowska przytulała męża, Ostałowska zaskoczyła sylwetką, Ścibakówna błyszczała na premierze biografii Rewińskiego

18

Aktorka z "M jak miłość" publikuje szczery wpis. Ostałowska o wewnętrznych bitwach

Na koncie gwiazdy na Instagramie opublikowano zdjęcie, które wyróżnia się niepokojącą, mroczną atmosferą. Dominika Ostałowska pokazała się w bardzo artystycznym wydaniu, co błyskawicznie przykuło wzrok fanów. Prawdziwą burzę wywołał jednak opis, którym artystka opatrzyła tajemniczą fotografię.

W swoim najnowszym poście aktorka podjęła próbę zgłębienia istoty nieśmiałości oraz jej realnego wpływu na codzienność. Powołując się na słynnego psychologa, Philipa Zimbardo, zaznaczyła, że owa cecha nie jest równoznaczna z brakiem odwagi, a raczej stanowi efekt zbyt dużej samoświadomości.

Gwiazda zwróciła również uwagę na fakt, że osoby zmagające się z tą cechą potrafią niezwykle głęboko analizować każdą interakcję. Pojedynczy gest urasta w ich myślach do rangi fascynującej opowieści, rzucone mimochodem słowo staje się początkiem wielkiego dramatu, a moment milczenia odbierany jest jako potwierdzenie własnej niedoskonałości. W ludzkim umyśle nieustannie tworzą się przeróżne, czasem zabawne, a nieraz bardzo bolesne historie.

Zobacz też: Dominika Ostałowska już tak nie wygląda! Co zrobiła, aby schudnąć? Wszystko zdradziła

Ostałowska zdradziła, że to właśnie o takich skomplikowanych mechanizmach traktuje sztuka "Nieśmiała dżokejka", stworzona przez Roberta Bolesto. Ten wyjątkowy monodram bada cienką czerwoną linię oddzielającą realny świat od wytworów wyobraźni. Ukazuje on rzeczywistość, gdzie ponadprzeciętna wrażliwość potrafi być nie tylko cennym atrybutem, ale również sporym obciążeniem.

Przedstawienie zostało wyreżyserowane przez Aleksandra Bielewicza, a o ruch sceniczny zadbała Maria Bijak. Za warstwę muzyczną odpowiada Szymon Sutor. Łukasz Misztal zajął się scenografią, natomiast Robert Mleczko opracował koncepcję wizualną i oświetlenie. Stroje, w których występuje aktorka, zaprojektował Kamil Wesołowski.

Aktorka przyznaje, że każdy kolejny występ w tym spektaklu dostarcza jej niezwykłych przeżyć. Podkreśla, że dzięki tej wyjątkowej roli potrafi dotrzeć do emocji i przemyśleń, których do tej pory nie potrafiła nawet odpowiednio zdefiniować. Czy planujecie obejrzeć ten monodram?

Zobacz też: Blond loki do pasa i nowa odsłona. Dominika Ostałowska całkowicie zmieniła wizerunek