Zaskakujący moment na festiwalu w Sopocie. Znany influencer nagle chwycił za mikrofon

Top of the Top Sopot Festival 2026. Jakie nowości przygotowali organizatorzy?

Top of the Top Sopot Festival 2026 to muzyczne wydarzenie odbywające się w dniach 24–27 sierpnia w słynnej Operze Leśnej. Imprezę zainaugurował wzruszający koncert zatytułowany „Stanisław Soyka. Absolutnie”. Na scenie, oddając hołd nieżyjącemu muzykowi, zaprezentowali się między innymi Justyna Steczkowska, Kayah oraz Ralph Kaminski.

W tym roku wprowadzono istotne zmiany w zasadach przyznawania statuetki Bursztynowego Słowika. Zwycięzcę wyłaniają nie tylko widzowie, ale również specjalne jury, w skład którego weszli Katarzyna Nosowska, Smolik i L.U.C. Głosy rozkładają się w proporcji 50/50. W walce o to prestiżowe wyróżnienie biorą udział tacy artyści jak Kasia Sienkiewicz, Ania Karwan, Natalia Muianga, Sarsa z projektem EMO oraz zagraniczny gość specjalny – Oceana. Gospodarzami wieczorów są znani prezenterzy telewizji TVN, między innymi Marcin Prokop, Dorota Wellman, Paulina Krupińska i Damian Michałowski.

Zwieńczeniem festiwalu w Sopocie będzie mocne, rockowe uderzenie. Na zakończenie imprezy zaplanowano koncerty legendarnego zespołu Lady Pank oraz formacji Perfect & Łukasz Drapała.

Walevsky zaskoczył publiczność na Top of the Top Sopot Festival 2026. Reakcja nocotyania

Krótko przed godziną 21:00 w Operze Leśnej doszło do sytuacji, której nikt nie przewidział. Prowadzący Olivier Janiak uznał, że warto docenić młode talenty i udostępnić im scenę. Prezenter podszedł do wybranej losowo osoby z publiczności. Okazało się, że jest to znany twórca internetowy, Walevsky. Młody mężczyzna nie potrafił ukryć ogromnych emocji związanych z tą niecodzienną sytuacją.

SOPOT - Żugaj i Kupicha TT3

- Mam podkład muzyczny, zaśpiewam coś - mówił Walevsky.

Kiedy influencer otrzymał do rąk mikrofon, z głośników popłynęły pierwsze dźwięki utworu „Arcade”, z którym Duncan Laurence triumfował w konkursie Eurowizji w 2019 roku. Pełne uczuć wykonanie piosenki przez Walevsky'ego wywołało ogromne poruszenie wśród zgromadzonej widowni. Na miejscu obecna była również bliska znajoma twórcy, influencerka znana jako nocotyania.

- O, mój przyjaciel Walevsky. Bardzo szkoda, że nie mogłam tam stać i go słuchać – powiedział z bólem serca nocotyania

Jakub Walewski, czyli Walevsky. Czym zajmuje się twórca internetowy?

Jakub Walewski, działający w sieci pod pseudonimem Walevsky, to ceniony polski influencer, który zdobył ogromną popularność dzięki swoim publikacjom na Instagramie i TikToku. Jego głównym obszarem zainteresowań jest tematyka beauty, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji cery i technik profesjonalnego makijażu. Twórca przełamuje stereotypy związane z męskim wizerunkiem, pokazując, że pasja do kosmetyków nie jest zarezerwowana wyłącznie dla kobiet. Walevsky dzieli się z obserwatorami obiektywnymi recenzjami kosmetyków, a także fragmentami swojego życia prywatnego. Utrzymuje przyjacielskie relacje z influencerką działającą jako nocotyania.