Bursztynowy Słowik 2026 - jak głosować na Top Of The Top Sopot Festival? Ile kosztuje głos?

Bursztynowy Słowik 2026 - uczestnicy

Zdobycie statuetki Bursztynowego Słowika to cel wielu rodzimych twórców. W minionym roku triumfowała Carla Fernandes. W poprzednich edycjach nagroda trafiała do rąk takich wykonawców, jak Oskar Cyms, Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski, Feel, Andrzej Piaseczny oraz Kwiat Jabłoni. Podczas tegorocznej odsłony Top of the Top Sopot Festival 2026 w rywalizacji wezmą udział następujący artyści:

Ania Karwan - "W to mi graj"

Kuba i Kuba - "Stygnie lato"

Kasia Sienkiewicz - "Były momenty"

Jovi - "Size Plus"

Jeremi Sikorski - "Wracam"

Emo & Sarsa - "Zostań"

Natalia Muianga - "Ile snów nam zostało"

O tym, kto ostatecznie sięgnie po statuetkę, zdecyduje zsumowany werdykt jury i telewidzów. Znamy już oficjalne reguły, według których można oddawać głosy na wybranych artystów.

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Bursztynowy Słowik 2026 - gdzie głosować? Jaka cena?

Aby wesprzeć swojego muzycznego faworyta walczącego o Bursztynowego Słowika 2026, widzowie powinni odwiedzić stronę internetową tvn.pl/decyduj. Po zalogowaniu się na swój profil w serwisie TVN można zaznaczyć preferowanego wykonawcę. Okienko do głosowania internetowego będzie otwarte od momentu podania odpowiedniego komunikatu przez gospodarzy imprezy aż do oficjalnego sygnału o jego zakończeniu. Co istotne, oddanie głosu na wybranego muzyka nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Bursztynowy Słowik 2026 - zasady głosowania

Rezultaty głosowania publiczności posłużą do ułożenia artystów w zestawieniu obejmującym pozycje od pierwszej do ósmej, przypisując im odpowiednie wartości punktowe:

miejsce 1 - 24 punkty

miejsce 2 - 21 punkty

miejsce 3 - 18 punkty

miejsce 4 - 15 punkty

miejsce 5 - 12 punkty

miejsce 6 - 9 punkty

miejsce 7 - 6 punkty

miejsce 8 - 3 punkty

Uzyskane w ten sposób punkty zostaną zsumowane z ocenami wystawionymi przez komisję jurorską. W przypadku ewentualnego remisu w głosowaniu widzów, końcowa pozycja w zestawieniu zostanie ustalona poprzez uśrednienie zdobytych punktów.