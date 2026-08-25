Top of the Top Sopot Festival 2026 w internecie. Gdzie oglądać koncerty online?

Top of the Top Sopot Festival 2026 w internecie

Top of the Top Sopot Festival stanowi czterodniowe, huczne święto muzyki w przestrzeni Opery Leśnej, podczas którego czołowi krajowi wykonawcy rywalizują o statuetkę Bursztynowego Słowika, oddając przy tym cześć wielkim postaciom polskiej estrady i przypominając hity mijających lat. Impreza co roku przyciąga fanów bogato oprawionymi koncertami, dynamicznym tańcem i zjawiskową oprawą wizualną sceny. W najnowszej edycji zaprezentują się między innymi: Agnieszka Chylińska, Zalewski, Ralph Kaminski, Alicja Majewska, Ania Dąbrowska, Lady Pank, Igor Herbut, Ania Karwan, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Oskar Cyms, Young Leosia, Kortez, Kuba Badach, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Nosowska, Margaret, Zalia, Maryla Rodowicz, Oceana, Sarsa oraz Kaśka Sochacka. Trudno się dziwić, że rzesze słuchaczy niecierpliwie wyczekują na start Top Of The Top Sopot Festival. Choć dla posiadaczy tradycyjnych odbiorników sprawa jest prosta i wystarczy włączyć kanał TVN, wiele osób preferuje lub jest skazanych na odbiór bez telewizora. Specjalnie z myślą o tej grupie przygotowano oficjalną transmisję w internecie, do której dostęp jest stosunkowo łatwy.

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Gdzie i jak obejrzeć Top of the Top Sopot Festival 2026 w sieci?

Festiwal w Sopocie z edycji 2026 będzie bez problemu dostępny w sieci, a oficjalny stream z wydarzenia znajdzie się w ofercie jednej z popularnych platform VOD. Aby cieszyć się muzyką na żywo, należy skorzystać z platformy Player, gdzie wymagane jest wcześniejsze założenie konta użytkownika. Obecnie najtańszy abonament to wydatek rzędu 15 złotych. Po pomyślnym zalogowaniu się na swój profil wystarczy udać się do zakładki Kanały i tam kliknąć strumień stacji TVN. Co ważne, Top of the Top Sopot Festival 2026 nie przepada zaraz po zejściu artystów ze sceny, gdyż pełne retransmisje koncertów trafią później na Player, do wygodnej sekcji Programy.