Zaczynał od nielegala, dziś wypełnia Torwar. Białas zamyka najważniejszy rozdział kariery

Od nielegala do pierwszej ligi polskiego rapu

Historia "H8ME" rozpoczęła się w 2006 roku. Białas nie był wówczas jedną z największych gwiazd polskiej sceny, a jego pierwsze wydawnictwa funkcjonowały poza oficjalnym obiegiem. To właśnie w podziemiu raper budował swój styl, rozpoznawalność i grupę słuchaczy, którzy później obserwowali kolejne etapy jego kariery. Seria rozwijała się razem z nim. Następne części pokazywały nie tylko zmiany muzyczne, ale także drogę człowieka próbującego wyrwać się z trudnego otoczenia i znaleźć własne miejsce. Białas nie tworzył opowieści o sukcesie pozbawionej rys. W tekstach regularnie wracał do biedy, ulicznych doświadczeń, relacji, ambicji, błędów i ceny, jaką płaci się za awans.

Szczególne miejsce w całym cyklu zajmuje wydane w 2016 roku "H8M4". Album stał się jednym z najważniejszych projektów w dorobku rapera. Łączył bezkompromisowy język z osobistym tonem, a dla wielu fanów pozostał najmocniejszą odsłoną serii. W 2026 roku mijają więc dwie ważne rocznice – 20 lat od ukazania się pierwszej części oraz dekada od premiery "H8M4". Białas postanowił wykorzystać ten moment, aby dopisać finałowy rozdział.

"Wychowany przez przestępców" otwiera nową płytę

Pierwszą zapowiedzią "H8M6" został singiel "Wychowany przez przestępców". Już sam tytuł wskazuje, że Białas wraca do autobiograficznego tonu i tematów, które towarzyszyły mu od początku kariery. Utwór nie jest lekką pocztówką od rapera, który po latach może już tylko liczyć sukcesy. To spojrzenie wstecz na środowisko, doświadczenia i ludzi, którzy go ukształtowali. Białas nie próbuje przy tym przedstawiać trudnego dorastania jako atrakcyjnej legendy. Pokazuje raczej, że przeszłość zostaje z człowiekiem nawet wtedy, gdy jego życie całkowicie się zmieni. Singiel trafił do serwisów streamingowych 11 września 2026 roku. Wraz z nim opublikowano teledysk oraz rozpoczęto sprzedaż biletów na finałowy koncert. Pełna tracklista "H8M6", lista zaproszonych gości oraz dokładna data premiery albumu nie zostały jeszcze ujawnione.

Wszystkie części "H8ME" podczas jednego koncertu

Kulminacją jubileuszu będzie koncert "THE END OF H8ME", zaplanowany na 3 kwietnia 2027 roku w COS Torwar w Warszawie. Założenie wydarzenia jest proste, ale ambitne – podczas jednego wieczoru publiczność ma usłyszeć utwory ze wszystkich sześciu części projektu. Koncert obejmie więc materiał od podziemnego "H8M1", przez kolejne etapy rozwoju serii, aż po nową płytę "H8M6". Dla starszych fanów będzie to podróż do czasów, gdy Białas dopiero walczył o pozycję na scenie. Młodsi słuchacze dostaną natomiast możliwość usłyszenia na żywo nagrań, które znają jedynie z archiwalnych wydawnictw.

Na Torwarze mają pojawić się również specjalni goście związani z różnymi okresami kariery rapera. Biorąc pod uwagę liczbę jego współprac, potencjalnych nazwisk jest wiele. Dopóki organizatorzy nie opublikują oficjalnej listy, wszelkie przewidywania pozostają jednak wyłącznie życzeniami fanów.

Białas zbudował coś więcej niż własną karierę

Historia Białasa nie ogranicza się do solowych albumów. Wraz z Solarem stworzył SBM Label, wokół którego wyrosła cała grupa wykonawców reprezentujących różne odcienie współczesnego rapu. Przez wytwórnię przewinęli się artyści, którzy później sami zaczęli wypełniać największe sale i zajmować czołowe miejsca na listach sprzedaży. Białas pozostawał przy tym nie tylko wydawcą i biznesmenem, ale przede wszystkim aktywnym raperem. Regularnie nagrywał solowo, tworzył duety, zapraszał młodszych wykonawców i wracał do artystów, z którymi zaczynał. Właśnie dlatego finał "H8ME" ma znaczenie wykraczające poza dyskografię jednego artysty. Seria pokazuje przemianę całej polskiej sceny – od nielegali nagrywanych bez dużych budżetów, przez rozwój niezależnych wytwórni, aż po hip-hop wypełniający hale i stadiony.

Czy "THE END OF H8ME" oznacza pożegnanie Białasa?

Tytuł koncertu może brzmieć jak zapowiedź końca kariery, ale na razie nic nie wskazuje na to, by Białas planował zejście ze sceny. "THE END OF H8ME" odnosi się do domknięcia konkretnej serii, a nie zakończenia działalności rapera. Przed fanami wciąż premiera nowej płyty, kolejne single i wielki koncert na Torwarze. Dopiero podczas wydarzenia może się okazać, czy będzie to definitywne pożegnanie z cyklem, czy raczej symboliczne podsumowanie jego dotychczasowej historii.

Jedno jest pewne – droga od pierwszego podziemnego wydawnictwa do koncertu w jednej z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich hal zajęła Białasowi dwie dekady. "H8M6" ma pokazać, dokąd zaprowadziła go historia rozpoczęta w 2006 roku.