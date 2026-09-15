Hotel Paradise. Casting do nowej edycji na finiszu! To należy zrobić, by się dostać

Castingi do nowej edycji "Hotelu Paradise" dobiegają końca

Na instagramowym profilu telewizyjnego show zamieszczono ważny komunikat dla fanów i potencjalnych uczestników. Zespół przygotowujący „Hotel Paradise” zachęca do udziału wszystkich tych, którzy marzą o niezapomnianej przygodzie na rajskiej wyspie, liczą na nawiązanie interesujących relacji i chcą przetestować swój charakter w telewizyjnym środowisku. Zapowiedzi kuszą perspektywą randkowania, intrygujących spotkań oraz zaskakujących obrotów wydarzeń.

„Ostatnia szansa, by zgłosić się na casting do Hotelu Paradise! 🌴🔥”

„To naprawdę LAST CALL! Jeśli chcesz zostać jednym z uczestników kolejnej edycji Hotelu Paradise, nie odkładaj decyzji na później”

Jak aplikować do "Hotelu Paradise"? Poznaj warunki

Sprawdziliśmy zasady rekrutacji. W elektronicznej ankiecie zgłoszeniowej konieczne jest podanie kluczowych informacji, takich jak: imię, nazwisko, wiek, wzrost oraz miejsce zamieszkania. Wymagane jest także udostępnienie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, a także linków do prywatnych kont w mediach społecznościowych.

W kwestionariuszu znajdują się też pytania o hobby i specyficzne cechy osobowości kandydata. Aplikujący musi krótko się zaprezentować i zdradzić, czy ma już za sobą debiut w telewizji lub w sieci.

Do poprawnie wypełnionego formularza trzeba dołączyć fotografie. Organizatorzy oczekują minimum jednego ujęcia twarzy oraz zdjęcia całej figury w stroju kąpielowym. Dodatkowo uczestnicy muszą nagrać zwięzłą prezentację wideo. W materiale tym powinni opowiedzieć o swoich pasjach i uzasadnić chęć wystąpienia na szklanym ekranie. Wszystko wskazuje na to, że wybór obsady wkracza w finalny etap. Nazwiska osób, które zamieszkają w willi, poznamy po zamknięciu procesu rekrutacyjnego.