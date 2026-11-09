Tajemnicze oświadczenia i nagłe zniknięcie znanych influencerów. Po 24 godzinach wszystko stało się jasne!

Obserwatorzy popularnych twórców internetowych przyzwyczajeni są do regularnych relacji, zdjęć i materiałów z ich codziennego życia. Nagła przerwa w publikowaniu mogła więc wzbudzić spore zaskoczenie, szczególnie że kilka znanych postaci zdecydowało się na nią jednocześnie. Tym razem jednak powodem nie były sprawy osobiste, lecz ważny społecznie cel.

Dlaczego influencerzy zniknęli z sieci?

Wszystko było częścią kampanii „#15za15. Widzisz ten brak?” zorganizowanej przez Fundację DKMS. Po zamieszczeniu oświadczeń zapowiadających przerwę w aktywności influencerzy wstrzymali publikację nowych treści. Powód tej przerwy ujawniono po 24 godzinach, kiedy na profilach fundacji pojawił się oficjalny spot akcji. Od 6 listopada będzie go można zobaczyć również w kinach w całej Polsce.

Ma on zwrócić uwagę na problem, którego na co dzień nie dostrzegamy. Każdego roku ponad 15 000 potencjalnych dawców szpiku opuszcza bazę Fundacji DKMS. Przyczyny są różne: od osiągnięcia górnej granicy wieku i przeciwwskazań zdrowotnych po utratę kontaktu wskutek zmiany numeru telefonu lub adresu, a także indywidualną decyzję o rezygnacji.

– Nasza baza jest jak żywy organizm. Każdego roku zachodzi w niej wiele zmian, na które nie zawsze mamy wpływ. Dlatego tak ważne jest, aby stale pojawiali się w niej nowi potencjalni dawcy. Chcieliśmy dotrzeć z tym przekazem również do młodych osób, które na co dzień śledzą swoich ulubionych twórców, ale być może nigdy wcześniej nie zastanawiały się nad rejestracją. Mamy nadzieję, że ta akcja będzie dla nich impulsem do bliższego poznania idei dawstwa szpiku – wyjaśnia Joanna Zduńczyk, Kierownik Działu Komunikacji Fundacji DKMS.

Wrócili z ważnym przekazem

Po zakończeniu akcji influencerzy ponownie zabrali głos na swoich profilach, udostępniając spot oraz materiały zachęcające do dołączenia do rejestru.

Do bazy Fundacji DKMS mogą zgłosić się ogólnie zdrowe osoby w wieku od 18 do 55 lat, spełniające kryteria medyczne. Pierwszy krok można wykonać bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić bezpłatny pakiet, pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka i odesłać go wraz z wypełnionym formularzem. Po wykonaniu badań i dopełnieniu formalności dane trafiają do systemu.

Internetowa cisza trwała zaledwie dobę, ale problem, na który zwrócili uwagę influencerzy, pozostaje aktualny przez cały rok. Kampania „#15za15. Widzisz ten brak?” przypomina, że decyzja podjęta dziś może w przyszłości pomóc komuś, kto czeka na zgodnego dawcę.