„Hotel Paradise” nie zostanie wyemitowany 9 listopada. Stacja TVN7 zmienia ramówkę

Dlaczego 9 listopada nie ma nowego odcinka „Hotelu Paradise” w TVN7?

Widzowie wyczekujący poniedziałkowej odsłony formatu muszą poczekać nieco dłużej. Stacja TVN7 przekazała, że z powodu wyjątkowych okoliczności premierowy odcinek „Hotelu Paradise” nie pojawi się dziś na antenie. Krok ten podyktowany jest żałobą narodową obowiązującą 8 i 9 listopada. W mediach społecznościowych nadawcy zamieszczono w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

„W związku z żałobą narodową zmieniamy dzisiejszą ramówkę TVN7.

Premierowy odcinek »Hotelu Paradise« nie zostanie dziś wyemitowany.

Łączymy się w bólu z osobami dotkniętymi tragicznymi wydarzeniami.”

Kiedy emisja kolejnego odcinka „Hotelu Paradise”?

Obecne informacje sugerują jedynie jednodniową przerwę, co oznacza, że „Hotel Paradise” wróci na antenę TVN7 zgodnie z planem we wtorek, 10 listopada. Nie można jednak wykluczyć, że władze stacji wprowadzą jeszcze kolejne korekty w programie. Obowiązująca 8 i 9 listopada żałoba narodowa to efekt tragicznych zdarzeń w Krakowie, przez co nadawcy telewizyjni masowo wstrzymują oraz przesuwają emisję formatów rozrywkowych.