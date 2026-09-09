Akta zabójcy Andrzeja Zauchy… dziwna historia! | SŁAWOMIR KOPER | CNC

Andrzej Zaucha pozostawił po sobie wiele piosenek, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki. „Byłaś serca biciem”, „C’est la vie – Paryż z pocztówki”, „Bądź moim natchnieniem” czy śpiewana z Ewą Bem „Wszystkie stworzenia duże i małe” wciąż rozbrzmiewają w radiu i podczas koncertów poświęconych artyście. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmuje jednak „Wymyśliłem ciebie”.

Choć dziś utwór kojarzony jest przede wszystkim z Zauchą, nie pochodzi z solowego okresu jego kariery. Piosenka narodziła się w czasach, gdy młody wokalista występował z krakowskim zespołem Dżamble. To właśnie wtedy publiczność po raz pierwszy usłyszała głos, którego nie dało się pomylić z żadnym innym.

Andrzej Zaucha śpiewał „Wymyśliłem ciebie” z Dżamblami

Zanim Andrzej Zaucha został jednym z najbardziej cenionych polskich wokalistów, zaczynał jako perkusista. Był muzycznym samoukiem, grał również na saksofonie altowym. Występował w amatorskim zespole Czarty, a następnie został solistą grupy Telstar. Przełom nastąpił w 1969 roku, kiedy dołączył do Dżambli. Krakowska formacja wymykała się prostym muzycznym klasyfikacjom. Łączyła bigbit z jazzem, soulem, rockiem i bardziej rozbudowanymi aranżacjami. Zaucha idealnie pasował do takiego repertuaru. Dysponował głosem pełnym swobody i emocji, a przy tym miał doskonałe wyczucie rytmu.

Jeszcze w 1969 roku Dżamble z Zauchą zdobyły nagrodę specjalną podczas festiwalu Jazz nad Odrą. Zespół wystąpił również z Michałem Urbaniakiem na Jazz Jamboree w Warszawie. Był to ważny sygnał, że na polskiej scenie pojawiła się formacja mająca ambicje znacznie większe niż wykonywanie prostych, radiowych piosenek. W 1971 roku ukazał się album „Wołanie o słońce nad światem”. To właśnie na tej płycie znalazło się „Wymyśliłem ciebie”. Utwór szybko wyrósł na jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji w repertuarze zespołu, a z czasem stał się także jedną z najważniejszych muzycznych wizytówek Andrzeja Zauchy.

Kto napisał „Wymyśliłem ciebie”?

Autorem muzyki do piosenki był Jerzy Horwath – kompozytor, pianista i muzyk związany z Dżamblami. Słowa napisał poeta Adam Kawa. To właśnie spotkanie jego tekstu z kompozycją Horwatha oraz głosem Andrzeja Zauchy dało efekt, który przetrwał kolejne dekady. Utwór opowiada o uczuciu zbudowanym z marzeń, wyobrażeń i pragnień. Tytułowa kobieta staje się kimś niemal idealnym, stworzonym w myślach po to, by wypełnić pustkę. Nie jest to jednak zwyczajna, pogodna piosenka miłosna. Pod romantyczną powierzchnią kryją się samotność, niepewność i pytanie o to, czy wyobrażenie może kiedykolwiek stać się rzeczywistością.

Tekst Adama Kawy nie opisuje konkretnej historii wprost. Pozostawia miejsce dla słuchacza i jego własnych doświadczeń. Dzięki temu jedni słyszą w „Wymyśliłem ciebie” opowieść o wielkim uczuciu, inni o tęsknocie za miłością, która jeszcze nie nadeszła, a jeszcze inni o idealizowaniu osoby, której tak naprawdę nie można mieć.

„Wymyśliłem ciebie” nadal porusza?

Siła piosenki tkwi w połączeniu oszczędnego tekstu, eleganckiej melodii i interpretacji Andrzeja Zauchy. Wokalista nie próbował przytłoczyć utworu efektownymi popisami. Śpiewał tak, jakby opowiadał własną, bardzo osobistą historię. W jego głosie słychać jednocześnie ciepło, zachwyt i smutek. Zaucha potrafił nadać prostym słowom niezwykłą głębię. Nie musiał podnosić głosu ani przesadnie podkreślać emocji. Wystarczyła charakterystyczna barwa oraz sposób prowadzenia frazy, by słuchacz uwierzył w każde zdanie.

Znaczenie ma również muzyczna forma nagrania. „Wymyśliłem ciebie” brzmi inaczej niż wiele polskich przebojów z początku lat 70. Słychać w nim jazzową swobodę Dżambli, zainteresowanie soulem i dużą dbałość o aranżację. Piosenka jest melodyjna, ale nie banalna. Pozostaje przystępna, a jednocześnie ma w sobie muzyczne bogactwo, które pozwala odkrywać ją na nowo przy kolejnych odsłuchaniach.

Ten utwór pomógł otworzyć Zausze drogę do wielkiej kariery

Współpraca z Dżamblami stała się jednym z najważniejszych etapów w rozwoju Andrzeja Zauchy. To właśnie z tym zespołem młody artysta po raz pierwszy szerzej zaprezentował swoje niezwykłe możliwości wokalne. „Wymyśliłem ciebie” pokazało, że potrafi nie tylko imponować techniką, ale również budować emocjonalną więź ze słuchaczem. Później Zaucha występował z zespołem Anawa, a następnie rozpoczął karierę solową. Sięgał po jazz, funk, pop i muzykę rozrywkową. Nie chciał zamykać się w jednym gatunku, co czasami utrudniało wytwórniom i mediom przypisanie go do konkretnej szufladki. Dla słuchaczy nie miało to jednak większego znaczenia. Najważniejszy był głos oraz naturalność, z jaką poruszał się między różnymi stylami.

Mimo późniejszych sukcesów nigdy nie odciął się od piosenek nagranych z Dżamblami. „Wymyśliłem ciebie” pozostało częścią jego artystycznej historii i jednym z utworów, do których najchętniej wracają kolejne pokolenia wykonawców.

„Wymyśliłem ciebie” wraca na koncertową trasę

Po ponad 55 latach od wydania piosenka stała się tytułem cyklu koncertów poświęconych Andrzejowi Zausze. Publiczność usłyszy jego najpiękniejsze utwory w nowych aranżacjach. W programie, obok „Wymyśliłem ciebie”, mają znaleźć się również takie przeboje jak „Byłaś serca biciem”, „C’est la vie” i „Bądź moim natchnieniem”. Koncerty poprowadzi dziennikarz muzyczny Paweł Sztompke. Gościem specjalnym wybranych wydarzeń będzie Natalia Kukulska, która ma pojawić się podczas występów w Lublinie, Łodzi i Częstochowie.

Trasa została zaplanowana w sześciu polskich miastach:

12 września 2026 – Lublin, Centrum Spotkania Kultur

13 września 2026 – Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka

21 września 2026 – Poznań, Aula UAM

26 września 2026 – Łódź, Klub Wytwórnia

10 października 2026 – Bielsko-Biała, Cavatina Hall

16 listopada 2026 – Częstochowa, Filharmonia Częstochowska

Wszystkie koncerty mają rozpocząć się o godzinie 19:00.

Piosenka starsza od wielu swoich słuchaczy

Andrzej Zaucha zginął tragicznie 10 października 1991 roku w Krakowie. Miał zaledwie 42 lata. Jego nagła śmierć sprawiła, że każda pozostawiona przez niego piosenka nabrała dla słuchaczy dodatkowego znaczenia.

„Wymyśliłem ciebie” powstało jednak na długo przed tragedią i nie potrzebuje biograficznego kontekstu, aby poruszać. To utwór starszy od wielu osób, które dziś znają go z radia, serwisów streamingowych albo nowych interpretacji. Kolejne pokolenia odnajdują w nim tę samą tęsknotę za uczuciem idealnym – być może niemożliwym, ale przez to jeszcze bardziej upragnionym.

Minęło ponad pół wieku, zmieniły się muzyczne mody, sposób nagrywania płyt i oczekiwania publiczności. Głos Andrzeja Zauchy wciąż jednak brzmi zaskakująco blisko. I właśnie dlatego „Wymyśliłem ciebie” nadal potrafi łamać serca.