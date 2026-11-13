Roxie Węgiel wystąpiła w piłkarskiej stylówce na stadionie. "Butelkowa zieleń"

Roxie Węgiel zalicza się dziś do grona najważniejszych reprezentantów młodego pokolenia artystów, zajmując pewne miejsce w ścisłej czołówce najpopularniejszych polskich wokalistek. Swoją zawodową drogę na scenie zaczęła bardzo wcześnie, a ogromne zainteresowanie mediów i fanów wywołało również jej zamążpójście i ślub z Kevinem Mglejem. Piosenkarka otwarcie przyznaje, że nie bierze sobie do serca negatywnych komentarzy, czego najlepszym dowodem jest jej kolejny odważny strój.

Roxie Węgiel w lateksowym kombinezonie na finale "Z Orlika na Stadion"

W mediach społecznościowych 13 listopada pojawiły się zdjęcia, na których 21-letnia gwiazda pozuje w mocno dopasowanym kombinezonie z lateksu. Sama artystka nazwała odcień tej kreacji "butelkową zielenią". Choć góra stroju odsłaniała biodra Roxie Węgiel, to przed wyeksponowaniem zbyt wiele uchroniły ją spodnie uzupełnione ozdobnym paskiem. Piosenkarka wybrała tę stylizację na występ stadionowy. Zaśpiewała w niej dla uzdolnionej piłkarsko młodzieży w ramach finału turnieju „Z Orlika na Stadion”.

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Piosenkarka jasno odpowiada na krytykę

Młoda artystka już niejednokrotnie udowadniała, że chętnie eksponuje własną sylwetkę. Roxie Węgiel chętnie bawi się wizerunkiem, wybierając zarówno klasyczne stroje, jak i bardziej odważne oraz nieszablonowe projekty. Równocześnie przykłada ogromną wagę do formy fizycznej oraz zdrowia. Systematycznie trenuje i szczerze opowiada o swoich codziennych zmaganiach po tym, jak usłyszała diagnozę cukrzycy typu 1. Podczas licznych rozmów z mediami młoda piosenkarka zaznaczała, że ma dystans do głosów krytykujących jej rzekomo zbyt prowokacyjny sposób ubierania się.

- To jest niesamowicie śmieszne! Mam być na plaży w golfie? – podsumowała krótko wokalistka w jednym z wywiadów. Takiej pewności siebie zdecydowanie można jej pozazdrościć.

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